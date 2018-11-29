YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

“KKTC’deki bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde yaşanan sıkıntıları ve mevzuattaki yetersizliği ortadan kaldırmak üzere hazırlanan “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamlayıp yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıya UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, komite üyeleri UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. Komiteye Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, AB Koordinasyon Ofisi, Tıp-İş, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yetkililer görüş ve öneri sundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’yla, son yıllarda ülkede yayılan bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalarda yaşanan sıkıntılarla mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırmak amaçlanıyor.

