YAŞAMA HAKKINI ELİNDEN ALDI 

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Mohamed Jumma Salem Attroug öldüren sanık Al-Ja Afreh 20 yıl hapis yatacak



Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinde Mohamed Jumma Salem Attroug’ın bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Ürdünlü Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh hakkındaki dava dün karara bağlandı.



Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 20 yıl hapse mahkûm edildi. Kararda, olayın önce bir eğlence mekânında kız meselesi yüzünden başladığı, kavganın Alsancak’ta Attroug’ın yaşadığı evde cinayet ile son bulduğu, sanık Al-Ja Afreh’in olay esnasında 242 promil alkollü olduğu açıklandı.



Heyetin oybirliği ile verdiği kararda, yaşama hakkının en değerli hak olduğu, sanığın bunu ihlal eden bir suç işlediği belirtildi. Ağır ceza heyeti, son zamanlarda “Adam öldürme” suçlarının giderek arttığına da dikkat çekti. Heyet, yaygınlaşma eğilimi gösteren bu suçlara ciddi ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.



OLAY NASIL GELİŞTİ



Sanık hakkında verilen kararda olgular aktarılırken detaylar da netleşti.



Girne’de bir eğlence mekânında arkadaşları ile eğlenen Mohamed Jumma Salem Attroug’ın grubu ile aynı mekânda bulunan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh’ina arkadaş grubu arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktığı belirtildi. Çıkan kavgada sanık ile bir şahsın karşılıklı birbirini darp ettiği, akabinde mekândan çıkarıldıkları açıklandı. Eğlence yerinden çıkarılan sanığın arkadaşlarının, kavga ettikleri grubu takip etmek istedikleri, sanığın da bu talebe uyduğu kaydedildi.



Yapılan takip sonucu Alsancak’ta cinayetin işlendiği adrese gidildiği, çıkan kavgada sanığın Attroug’u biri öldürücü altı bıçak darbesi ile karın kısmından yaraladığı belirtildi.



Olayın ardından sanığın kaçtığı, elindeki bıçağı ise olay mahalline yakın bir yerde çimenlerin arasına attığı ifade edildi.



Polisin yaptığı hızlı soruşturma sonucu sanığın Ercan Havaalanı’nda muhaceret işlemlerini yaptırıp çıkış yapmak için beklerken gözaltına alındığını belirtildi. Havaalanında gözaltına alınan sanığın, “Olayla ilgim yok, ne olduğunu bilmiyorum ”diyerek polisi yanıltmaya çalıştığı açıklandı.



YAŞAMA HAKKINI ELİNDEN ALDI



Sanık hakkında verilen kararı okuyan Başkan Gazi, sanığın cinayeti işledikten sonra pişman olup polise teslim olmak yerine kaçmaya çalıştığını, yakalandığında ise adaleti yanıltmaya kalkıştığını söyledi. Yapılan soruşturma sonucu sanığın olay esnasında 242 promil alkollü olduğunun belirlendiğini açıklayan Gazi, “Sanık avukatı alkollü oluşunu lehine değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak sanık kendi isteği ile alkol aldı ve bu suça bulaştı. Bu nedenle bu hususu sanık lehine değerlendirmemiz mümkün değildir” dedi.



Adam öldürme suçlarının son yıllarda giderek arttığına dikkat çeken Gazi, yaşam hakkının en temel hak olduğunu ve diğer tüm haklardan yararlanması için bir gereklilik olduğunu ifade ederek, sanığın maktulün tüm haklarını elinden aldığını vurguladı. Gazi, bu yönde artan suçlara ciddi cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Gazi, sanığı oy birliği ile 20 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.