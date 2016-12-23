  • BIST 77.440
  • Altın 127,787
  • Dolar 3,5114
  • Euro 3,6650
  • Lefkoşa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C

Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?

»
Bacak bacak üstüne atmak zararlı mı?
Otururken bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak gerekir m'? Bunun tansiyonu yükselttiği, varise ve sinir hasarına yol açtığı doğru mu?

Uzun süre aynı pozisyonda oturmak bacak ve ayaklarda uyuşmaya neden olabilir. Çünkü bacak bacak üstüne atıldığında dizin arkasında bulunan ve bacakların alt kısmı ile ayaklarda hissi sağlayan peroneal sinir üzerine baskı uygulanır. Fakat bu şekildeki uyuşma geçicidir.

Belli bir pozisyonda saatlerce sabit durmak peroneal sinir paralizine yol açabilir. Bu durumda ayağın ön kısmı ile ayak parmakları hareket ettirilemez. Güney Kore’de bu hastalarla ilgili notlar incelendiğinde nedenler arasında bacak bacak üstüne atmak görülmemiş, ancak uzun saatler yerde bağdaş kurarak oturmak görülmüştü. Herhangi bir rahatsızlık hissedildiğinde pozisyon değiştirme söz konusu olacağı için uzun süreli uyuşmaların bacak bacak üstüne atmaktan kaynaklanması pek de mümkün değildir.

Yüksek tansiyon riski

Peki tansiyon üzerinde etkisi var mıdır? Sağlık görevlileri tansiyonunuzu ölçerken kolunuzu masa üzerine koyarak serbest bırakmanızı, bacak bacak üstüne atmadan tabanlarınızı yere koymanızı ister. Çünkü bacak bacak üstüne atmak tansiyonun geçici olarak biraz yükselmesine neden olabilir.

bacak.png

2010’da yapılan yedi araştırmada bacak bacak üstüne atmanın tansiyonu yükselttiği görüldü; ancak başka bir araştırmada ise bunun herhangi bir etkisine rastlanmadı. Fakat bunlar küçük araştırmalar olup bir kez tansiyon ölçümüne dayanıyordu.

Oysa İstanbul’da yapılan daha geniş çaplı bir araştırmada bacak bacak üstüne atılmışken alınan ölçümlerin daha yüksek çıktığı, normal oturma pozisyonuna geçtikten sonra tansiyonun eski haline döndüğü görüldü. En fazla artış ise yüksek tansiyon tedavisi gören insanlarda olmuştu.

Pıhtılaşma riski

Buna dair iki açıklama öne sürülüyor. Birincisi, bir dizi diğerinin üzerine atma sonucu bacaklardaki kan göğse yönelerek kalpten daha fazla kan pompalanmasına, bu ise tansiyonun yükselmesine neden olur. İkincisi ise bu artışı, eklemleri hareket ettirmeden bacak kaslarının hareket etmesi nedeniyle damarlardan geçen kanın damar üzerindeki baskısını artırmasına bağlıyor.

Hollanda’da yapılan bir deneyde birinci açıklamayı doğrulayan sonuçlar elde edildi. Yani bacak bacak üstüne atıldığında daha fazla kanın kalbe gitmesi nedeniyle tansiyon yükseliyordu.

bacak2.png

Fakat bu artış geçici oluyor, uzun dönemli bir sonuca yol açmıyordu. Ancak kan pıhtılaşması riski olanlara bacak bacak üstüne atılı halde uzun süre oturmamaları, aksi halde pıhtılaşma riskinin artacağı uyarısı yapılıyor.

Varis riski

Bacak bacak üstüne atmak varise yol açar mı? Kan damarlarındaki minik kapakçıklar kanın yanlış yönde geri akmasını önler. Fakat bunlar zayıflayıp gerildiğinde kan birikmesi ve damar genişlemesi sonucu oluşan varisler ortaya çıkar.

Bacak bacak üstüne atmanın önemli bir etken olduğu kanıtlanmış değildir. Varis oluşumunda genetik faktörün de kısmen etkili olduğu sanılıyor.

Eklemlere etkisi

Bacak bacak üstüne atmak damarları, tansiyonu ve sinirleri uzun vadeli olarak etkilemiyorsa eklemler üzerinde olumsuz etkileri var mı?

Bir araştırma, bu şekilde üç saatten fazla oturanların öne eğilip omuzlarını içe doğru bükme eğilimi göstereceği sonucuna varmıştı. Fakat burada kişilerin kendi tahminleri esas alınmıştı.

bacak3.png

Çoğu insan bacak bacak üstüne atarken sağ bacağını sol dizinin üstüne atarak oturur.

Rotterdam’da yapılan bir araştırmada ise bacak bacak üstüne atılıyken pelvisin aldığı pozisyona göre, kalça ekleminin arkasındaki piriformis kasının uzadığı, bunun ise karın kaslarının sıkılmasıyla aynı etkiyi yaratarak pelvik eklemlerin istikrarını artırdığı gözlendi.

Kısacası, bacak bacak üstüne atarak oturmayı rahat buluyorsanız, uzun süre bu pozisyonda kalmamak kaydıyla size zararı olmayacağını bilerek gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz.

Claudia HammondBBC Future
 

Bu haber toplam 361 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DÜZENSİZ UYKU ÖMRÜ KISALTIYOR22 Aralık 2016 Perşembe 15:44
  • ÇAY KAHVE İÇENLER DİKKAT!22 Aralık 2016 Perşembe 12:42
  • BEMBEYAZ DİŞLERE SAHİP OLMAK ARTIK ÇOK DAHA KOLAY22 Aralık 2016 Perşembe 12:41
  • DEMİR EKSİKLİĞİ KADINLARI VURUYOR22 Aralık 2016 Perşembe 12:40
  • HAMİLELİKTE YÜKSEK TANSİYONA DİKKAT22 Aralık 2016 Perşembe 12:38
  • KAS YAPAYIM DERKEN MEME ÇIKARMAYIN22 Aralık 2016 Perşembe 12:33
  • AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?21 Aralık 2016 Çarşamba 16:07
  • SAKIN TÜKETMEYİN! ÖYLE ZARARLARI VAR Kİ...21 Aralık 2016 Çarşamba 10:50
  • Bunu İçen Ölüyor!20 Aralık 2016 Salı 15:17
  • PROSTATA 5 DAKİKADA ÇÖZÜM20 Aralık 2016 Salı 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ASTROLOJİ
    SİNEMALAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim