Yeni ilaç yan etki olmaksızın alınan kiloları vermeyi vaat ediyor

Bilim insanları, ilacı obez farelerin sadece karaciğerine ileterek diyete bağlı hastalıklarını tersine çeviren jel bazlı bir taşıyıcı geliştirdi.

Önceki çalışmalar tiromimetiklerin (vücudun doğal tiroit hormonunu taklit eden ilaçlar), dünya çapında 100 milyondan fazla kişiyi etkileyen obeziteninyanı sıra Tip 2 diyabet gibi diğer metabolik hastalıklarla mücadelede potansiyele sahip bir yöntem olduğunu ortaya koymuştu.

Aralarında Massachusetts Üniversitesi'nden isimlerin de yer aldığı araştırmacılar, bu tür ilaçların kullanımında başarının anahtarının hedefe yönelik tedavi olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar ilacın, karaciğere özel olarak verilmemesi halinde "komplikasyonlara yol açabileceğini" belirtiyor.

Bu nedenle bilim insanları, ilacın vücutta doğru yere ulaşması adına küçük ve büyük moleküller için yenilikçi bir dağıtım platformu geliştirmeye çalıştı.

Yakın zamanda PNAS Nexus adlı bilimsel dergide yayımlanan son çalışma kapsamında bir grup fare 10 hafta boyunca aşırı yağlı, aşırı şekerli ve yüksek kolesterollü bir diyetle beslenerek kiloları iki katına çıkarılırken, kontrol grubu farelerineyse sağlıklı bir diyet uygulandı.

Çalışmanın ortak yazarlarından S. Thai Thayumanavan, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

IntelliGels adını verdiğimiz ve seçerek farklı hedeflere yönlendirebildiğimiz nanojellerden oluşan benzersiz buluşumuzu kullanarak çok basit bir yaklaşım geliştirdik. Bunlar karaciğerdeki hepatosit dağıtımı için özel olarak tasarlandı.

Araştırmacılar obez farelere her gün enjeksiyon yoluyla, nanojel içine yerleştirilmiş ilaç verdi.

Dr. Thayumanavan, "Tedavinin uygulandığı fareler aldıkları kiloların tamamını verdi ve herhangi bir istenmeyen yan etki görmedik" dedi.

Bilim insanları nanojel taşıyıcı, karaciğer hücrelerine ulaştığında vücuttaki glutatyon enziminin jeldeki bağları parçalayarak ilacı serbest bıraktığını açıkladı.

Bu da ilacın, hücrelerin tiroit hormonu beta reseptörünü aktive etmesini sağlayarak yağ molekülü seviyelerinin bütün vücutta düşmesine, safra asidi sentezinin artmasına ve yağ yakımına neden oluyor.

Araştırmacılar 5 haftalık tedavi sonrasında aşırı yağlı diyetlerine devam etseler bile farelerin normal kilolarına döndüğünü tespit etti.

Bilim insanları farelerin kolesterol seviyelerinin düştüğünü ve karaciğer iltihaplarının çözüldüğünü de gözlemledi.

Dr. Thayumanavan, "Etkilenen faktörleri gerçekten öğrenmek istedik" dedi.

Kolesterolü düşüren ters kolesterol taşıma yolunu aktive ettiğimizi tespit ettik. Yağ oksidasyonunun aktivasyonunun ve metabolizma hızındaki artışın kilo vermeyi sağladığına inanıyoruz ama bunun ispatlanması için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Fareler ve insanlar arasında yapılması gereken önemli miktarda ilaç geliştirme çalışması olsa da araştırmacılar tedavinin nihayetinde bir ilaç haline geleceğini umuyor.





*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

https://www.independent.co.uk/news

Independent Türkçe için çeviren: Kerim Çelik

Independent Türkçe