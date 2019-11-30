Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YER YER SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
YER YER SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

YER YER SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

A+A-

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.