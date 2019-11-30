YER YER SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu günün ilk saatleri yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.