YER YER YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer kısa süreli yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.