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YER YER YAĞMUR GELİYOR!

YER YER YAĞMUR GELİYOR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer kısa süreli yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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