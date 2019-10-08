YER YER YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu zamanla yer yer kısa süreli yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 8 Ekim 2019
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