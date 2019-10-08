ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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Altın fiyatları yükselişe geçti, çeyrek altın 452 lira oldu. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yarım ve gram altın fiyatı ne kadar?
Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları vatandaşlar tarafından devam ediyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. İşte altında güncel rakamlar…
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan Lira (Tam) altın bin 807 liradan, 894 liradan alınan Yarım altın 903 liradan ve 447 liradan alınan Çeyrek altın 452 liradan satıldı.
Çeyrek Altın: 452 Lira
Yarım Altın: 903 Lira
Gram Altın: 277 Lira
Etiketler : Altın fiyatları, yükseliş, son durum, 8 Ekim 2019
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