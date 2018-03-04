YİNE DİKKATSİZLİK, YİNE DAĞ YOLUNDA KAZA!

Karayolları Dairesi'nin yarın yürülüğe girecek yeni yol uygulaması öncesinde Dağ yolu yine kazalarla gündemde. Akşam 5 kişinin yaralandığı Değirmenlik dağyolundaki trafik kazasının ardından bu sabah yine bir trafik kazası meydana geldi. Bir kamyon ile salon aracın karıştığı kazada şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü Ali Sağır hastaneye kaldırıldı . Polis Basın Subaylığı kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

Trafik Kazası

4.3.2018 tarihinde saat 09:20 sıralarında, Nazmi Doğan (E-53), yönetimindeki 06 GA 6023 plakalı kamyon araç ile Arapköy kavşağından köye doğru dikkatsizce yolun solunu muhafaza etmeden dönüşe geçtiği sırada o esnada Çatalköy -Değirmenlik Anayoluna giriş yapmak için kavşağa yaklaşan Ali Sağır (E-60) yönetimindeki PH 974 plakalı salon araca çarpıp aracı yaklaşık 5 metre sürüklemiştir. Kaza sonucu şoka giren PH 974 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yenidüzen