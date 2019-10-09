Yoğun streste sebep olabilir!

Kurdeşen bulaşıcı mıdır? Ne iyi gelir?

Ürtiker olarak da bilinen kurdeşen, yaşamları boyunca insanların yaklaşık yüzde 20'sini etkiler. Kurdeşen genellikle bir virüs kaynaklı olmasına rağmen enfeksiyon dışında başka şeyler neden olur. Bir alerjenden veya sahip olduğunuz bir alerjiden veya hormonal bir değişiklikten olabilir. Hatta bazı durumlarda duygusal bile olabilir. Peki, Kurdeşen bulaşıcı mıdır? Ne iyi gelir? İşte bilinmesi gerekenler...

Kurdeşen, bazen bir alerjen tarafından tetiklenen kırmızı, kabarık, kaşıntılı bir deri döküntüsüdür. Kurdeşen çok yaygın olsa da, nedenleri genellikle belirsizdir. Bazen kurdeşen, ısı, soğuk ve güneş ışığı gibi çevresel kuvvetlerin doğrudan fiziksel uyarılmasıyla ortaya çıkabilir. Peki, Kurdeşen bulaşıcı mıdır? Ne iyi gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KURDEŞEN (ÜRTİKER) NEDİR?

Ürtiker yani halk arasında daha çok bilinen ismiyle kurdeşen; deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Yüz, dudaklar, dil, boğaz veya kulaklar dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde görünebilirler.

Kurdeşen genellikle 24 saat veya daha kısa sürede kaybolur. Bazı kurdeşen vakaları birkaç gün veya daha uzun sürebilir. Kurdeşenlerin bir kısmı genellikle 6 haftadan az sürer. Bu kurdeşen türüne akut kurdeşen adı verilir. Kurdeşen 6 haftadan daha uzun sürerse, kronik kurdeşen olarak adlandırılırlar.

Akut kovanlar sıklıkla alerjiden kaynaklanır, ancak başka birçok nedeni olabilir.

KURDEŞEN NEDEN OLUR?

Kurdeşen veya bilimsel adı ile ürtiker, vücut bir alerjene tepki gösterdiğinde ve cilt yüzeyinin altından histamin ve diğer kimyasal maddeleri saldığında ortaya çıkar. Sıvı ciltte birikir ve döküntüye neden olur.

KURDEŞENİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

– Bazı yiyecekler (özellikle yer fıstığı, yumurta, fındık ve kabuklu deniz ürünleri)

– Antibiyotikler (özellikle penisilin ve sülfa), aspirin ve ibuprofen gibi ilaçlar

– Böcek sokmaları veya ısırıkları

– Basınç, soğuk, sıcak, egzersiz veya güneşe maruz kalma gibi fiziksel uyaranlar

– Toz akarları

– Kimyasallar

– Lateks

– Kan nakilleri

– İdrar yolu enfeksiyonları ve strep boğazı dahil olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlar

– Soğuk algınlığı, enfeksiyöz mononükleoz ve hepatit dahil olmak üzere viral enfeksiyonlar

– Hayvan beslemek

– Polen

– Duygusal stres

– Bazı bitkiler

KURDEŞEN BULAŞICI MIDIR?

Kurdeşen yaygın bir sorun olmasına rağmen bulaşıcı değildir.

KURDEŞENE NE İYİ GELİR?

Vakaların çoğunda, insanlar kurdeşeni tedavi etmek için ev ilaçları kullanırlar. Kurdeşeni tedavi etmek için etkili yöntemler şunlardır:

– Soğuk bir kompres

Bir kişi etkilenen bölgeye soğuk ve nemli bir bez uygulayabilir. Bu, kaşıntıdan kurtulmayı sağlar ve iltihaplanmayı azaltır . Soğuk bir kompres, gerektiği kadar kullanılabilir.

– Kaşıntı önleyici bir solüsyonda banyo yapmak

Yulaf ezmesi ve kabartma tozu banyoları cildi yatıştırır ve tahrişi azaltır. Bir banyoya cadı ela ilavesi etkili bir başka ev çaredir.

– Aloe Vera uygulamak

Aloe veranın iyileştirici özellikleri kurdeşenleri yatıştırır ve azaltır. Bununla birlikte, etkilenen bölgeye aloe vera uygulamadan önce bir cilt testi yapmanız önerilir.

– Tahriş edici maddelerden kaçınma

Bu parfümler, kokulu sabunlar veya nemlendiriciler içerir. Ayrıca güneşten uzak durulması gerekir. Kurdeşen olan kişinin kendisini serin tutacak ve rahat ettirecek kıyafetler giymesi önemlidir.

Kronik kurdeşeni olan bazı kişiler, D vitamini takviyesi aldıklarında semptomların azaldığı bildirmiştir.

Daha ciddi kurdeşen vakalarında tıbbi tedavi için bir dermatoloğa görünmeniz gereklidir.