YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, dün sabah saat 02:05 sularında alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında şans eseri herhangi bir can kayıbı ve yaralanma yaşanmadı

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, dün sabah saat 02:05 sularında meydana gelen trafik kazasında şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Alkol tesiri altında ve aşırı sürat kaza getirdi

Kaza, Güney istikametine doğru 155 mg alkol tesiri altında dikkatsizce, aşırı süratli ve tehlikeli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Metin İnan, yönetimindeki MB 624 plakalı salon araçla yolun solunda bulunan Merkez Komutanlığı önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda ön kısmı Güney istikametine bakar bir şekilde Girne’de sakin Emrullah Korkmaz tarafından park halinde bırakılan NY 398 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savruldu

Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan NY 398 plakalı araç o esnada, gerisinde ön kısmı Güney istikametine bakar bir şekilde Lefkoşa’da sakin Ahmet Hatay tarafından park halinde bırakılan GM 560 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile geriye doğru savrulan GM 560 plakalı araç ise önce sol arka yan kısmı ile yolun solunda kaldırım üzerinde bulunan KIB-TEK’e ait 24 no’lu ahşap elektrik direğine, ardından ise gerisinde ön kısmı Güney istikametine bakar bir şekilde Lefkoşa’da sakin Özkan Altunay tarafından park halinde bırakılan

HE 039 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. MB 624 plakalı araç ise NY 398 plakalı araca çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yolun sağına doğru savrulduktan sonra sağ yan kısmı ile yolun sağında kaldırım üzerinde 5 metre aralıklı bir şekilde bulunan 2 adet selvi ağacına sağ yan kısmı ile sürter bir şekilde çarptıktan sonra yolun sağ şeriti içerisinde kontrolsüz bir şekilde savrulmaya devam edip ön kısmı Güneybatı istikametine bakar bir şekilde sağ şerit içerisinde durdu.

Özatilgan olay yerinde incelemelerde bulundu

Kazanın hemen ardından Lefkoşa Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.