YOL YOKSA SEYRÜSEFERDE YOK EYLEMİ DÜN YAPILDI!

Lefkoşa'da eylem: "Yol vergisi yollara harcansın"

Sosyal medyada örgütlenen bir grup yurttaşın düzenlediği "Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi Lefkoşa’da yapıldı. Sosyal medyada örgütlenen bir grup yurttaşın düzenlediği "Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" eylemi Lefkoşa’da yapıldı. Lefkoşa Terminal Alanı'nda düzenlenen eylemde trafikte yol güvenliği ve seyrüsefer vergilerinin alt yapıya harcanması talepleri öne çıktı. Eylemcilerin bir çoğunun Fransa'da düzenlenen eylemlerde kullanılan sarı yeleklerden giymesi dikkat çekti. Katılımcılar eylemde konuşmalar yaptı. Eylemde "Trafikte ölmek istemiyorum, canımı yolda bulmadım, yolda kaybetmek istemiyorum" pankartı açıldı. Katılımcılar "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganı attı.. Eylemde yapılan açıklamada yetkililere yarın 18.00'e kadar süre verdikleri açıklandı. Gerçekleşen eylem, saat 19.20'de sona erdi.

Eyleme katılan konuşmacılardan;Bu ülkede kaç günümüzü keyifle geçirebildik?Benim hiçbir doğum günümbu saatten sonra mutlu geçmeyecek.İçimiz yanıyor çünkü!! illa birimizin ailesinden birşey mi olması lazım? Sadece bir şey istedik. NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ denmesini istedik.Ama demediler! Gerekli önlemlerin,araştırmaların yapılmasını istedik,yapmadılar"" dedi...

MHA