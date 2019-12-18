YOLCULARDAN TOPLADIĞI PARAYI CEBE ATTI!
1 kişi tutuklandı!
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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK
12-17 Aralık 2019 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, faaliyet gösteren bir otobüs şirketinde çalışan M.Ü.(E-49)’nün, seyahat eden yolculardan tahsil etmiş olduğu 1452 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Gazimağusa, hırsızlık, tutuklanma
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