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YOLCULARDAN TOPLADIĞI PARAYI CEBE ATTI!

YOLCULARDAN TOPLADIĞI PARAYI CEBE ATTI!

1 kişi tutuklandı!

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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

12-17 Aralık 2019 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, faaliyet gösteren bir otobüs şirketinde çalışan M.Ü.(E-49)’nün, seyahat eden yolculardan tahsil etmiş olduğu 1452 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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