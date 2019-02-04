Yorgunluk ve bitkinlik ile kendini gösteriyor!

Konjestif kalp yetmezliği nedir? Konjestif kalp yetmezliği nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Kalp kaslarının yeteri kadar gibi kan pompalamadığında ortaya çıkan Konjestif kalp yetmezliği nedir? Konjestif kalp yetmezliği nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Nefes darlığı, yorgunluk, hızlı kilo alma, öksürük, iştahsızlık, geceleri sık idrara çıkma, çarpıntı gibi belirtiler görülen Konjestif kalp yetmezliği hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Konjestif kalp yetmezliği nedir? Konjestif kalp yetmezliği nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ NEDİR?

Bazen kalp yetmezliği olarak da adlandırılan konjestif kalp yetmezliği (KKY), kalp kasının zayıfladığı ve genellikle gerektiği gibi pompalayamadığı bir durumdur. Kalbin ana pompalama odaları (ventriküller) büyüklüğü ve kalınlığı değişebilir, büzüşemez (sıkışamaz) ya da olması gerektiği gibi gevşeyemez (dolduramaz). Bu, özellikle akciğerlerde, bacaklarda ve karın bölgesinde sıvı tutulumunu tetikler.

Kalp yetmezliğinin ana nedenleri koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, idiyopatik kardiyomiyopati ve diğer kalp hastalıklarıdır. Bunlardan koroner kalp hastalığı (genellikle geçmişte yaşanan bir kalp krizi öyküsü) en yaygın olanıdır.

Koroner kalp hastalığına katkıda bulunan başlıca faktörler şunlardır:

– Şişmanlık

– Sağlıksız beslenme

– Yüksek tansiyon

– Şeker hastalığı

– Sigara içmek

– Fiziksel hareketsizlik.

Kalp yetmezliği yaşlılarda daha sık görülür. Bu bozukluğu olan insanlar için hayatta kalma oranı, durumunun ciddiyetine bağlıdır. Tedaviler arasında ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve (bazen) cerrahi sayılabilir.

KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

Kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalayamaması sonucu akciğerler ve vücudun değişik bölgelerinde sıvı birikimi meydana gelir. Bu durum çeşitli belirtilere neden olur. Yaygın görülen belirtiler şunlardır:

– Nefes darlığı

– Yorgunluk

– Şişme (ödem)

– Hızlı kilo alma

– Öksürük ve hırıltı

– Kabızlık

– Karın şişmesi

Bunlara ek olarak öksürük, iştahsızlık, geceleri sık idrara çıkma, çarpıntı gibi başka belirtiler de görülebilir. Bir hastada bu belirtilerden biri ya da bir kaçı mevcut olabilir. Eğer hasta uygun tedavi altında ise yukarıdaki belirtilerden hiç birisi bulunmayabilir.

Kalp yetmezliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç durumdan kaynaklanabilir:

KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ NEDENLERİ

Konjestif kalp yetmezliği, kalp kasına direkt yada dolaylı olarak zarar veren birçok nedenle ortaya çıkabilir. Kalp yetmezliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç durumdan kaynaklanabilir:

– Koroner kalp hastalığına bağlı kalp krizi geçmişi – bu kalp kaslarında skarlaşmaya yol açabilir ve kalp yetmezliğinin en yaygın nedenidir.

– Yüksek tansiyon (hipertansiyon) – atardamarlardaki yüksek basınç, kalbin daha kuvvetli bir şekilde pompalamaya devam etmesi gerektiği anlamına gelir.

– Kalp kapak hastalığı – hasarlı kalp kapakçıkları kanın geri akmasına izin verebilir veya ileri akışı engelleyebilir.

– Doğuştan kalp hastalığı – doğumdan kaynaklanan kusurlu kapaklar veya kalp odaları arasındaki anormal iletişim gibi kalp anormallikleri olabilir.

Kardiyomiyopati – Kardiyomiyopati denilen kalp kası hastalıklarında kalp kasında kalınlaşma, sertleşme veya kalpte büyüme gibi yapısal değişiklikler olur.

– Miyokardit (Kalp kası iltihabı) – virüsler veya diğer enfeksiyonlar kalp kasına zarar verebilir.

– Kalp aritmi – düzensiz ve hızlı kalp atışı, uzun bir süre boyunca yetersiz kasılma ve kalp yetmezliğine yol açabilir

– Tiroid hastalığı – Tiroid bezi hormonu çok fazla tiroksin üretir. Bu, kalbin çalışmasını arttırır ve kalp yetmezliğine yol açabilir.

Kalp yetmezliği semptomlarını kötüleştirebilecek faktörler

Kalp yetmezliği semptomları, aşağıdakileri içeren bir dizi faktörle daha da kötüleşebilir:

– Anemi

– Diyette çok fazla tuz, sıvı veya alkol

– Gebelik

– Bazı enfeksiyonlar

– Böbrek hastalıkları

– Akciğer hastalıkları

KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

Kalp yetmezliği tedavisi şunları içerebilir:

– İlaçlar

– Diüretikler (aşırı sıvıyı gidermek için)

– ACE inhibitörleri – kan damarlarını açmak, kan basıncını düşürmek ve sodyum ve su tutulmasını azaltmak.

– Belirli beta-blokerleri – kalp atış hızını yavaşlatmak ve çalışmasını azaltmak için (ACE inhibitörleri ve beta blokerleri sağkalımı artırabilir ve hastanede yatma olasılığını azaltabilir)

– Altta yatan hastalığın giderilmesi – örneğin, yüksek tansiyon tedavisi

– Yaşam tarzı değişiklikleri – düzenli hafif fiziksel aktivite, aşırı kilodan kurtulma, sigarayı bırakma, düşük tuzlu sağlıklı beslenme düzenlerine uyma, alkolü kısıtlama ve yeterli dinlenme gibi

– İmplante edilebilir kalp cihazlarının takılması (kalp pili)

– Cerrahi – daralmış veya sızdıran kalp kapakçıklarını değiştirmek için

koroner bypass ameliyatı (bazı durumlarda)

– Kalp nakli (Son aşamada)