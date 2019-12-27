YÜKSEKTEN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ!

Bugün saat 11.00 sıralarında, Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinin 4. katından aşağıya atlamak suretiyle ağır yaralanan 40 yaşındaki Döne Şah kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.