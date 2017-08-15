YÜREKLERİ YAKAN KARAR!

Türkiye’ye iade edilmesi yönünde karar alınan Safa Güngör’ün neden olduğu kazada yaşamını yitirenlerin ailesi isyan etti

Suna ERDEN



Türkiye’ye iade edilmesi yönünde karar alınan Safa Güngör’ün neden olduğu kazada yaşamını yitirenlerin ailesi isyan etti



Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım tarihinde Denktaş Mutluel, 17 yaşındaki İlayda Yeliz Öztürk ve 12 yaşındaki Sude Demirkıran’ın ölümüne neden olan Tır şoförü Safa Güngör’ün Türkiye’ye iade edilmesi yönünde alınan karar yakınlarını kaybeden acılı aileleri isyan ettirdi. Kazada yaşamını yitiren Sude Demirkıran’ın annesi Yeliz Manici, İlayda Yeliz Öztürk’ün annesi Münevver Şahin, Denktaş Mutluel’in ailesinin yanı sıra başka kazalarda yakınlarını kaybedenler dün İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı. Acılı ailelerin bir araya geldiği eylemde isyan ve gözyaşı vardı. Aileler, “canımız yandı daha fazla yakmasınlar” dedi.



KARAR PORTESTO EDİLDİ



Safa Güngör’ün Türkiye’ye iade edilmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararını protesto etmek için Girne-Değirmenlik Dağyolunda yaşamını kaybeden ve yaralananların ailesi İçişleri Bakanlığı önünde toplandı. Acılı ailelere destek için 4 yıl önce Yeni Boğaziçi’nde trafik kazasında yaşamını kaybeden polis memuru Ahmet Gözügüzel’in kız kardeşi Duran Gözügüzel, yine 2016 yılında trafik kazasında yaşamını kaybeden Cuma Mağusalı’nın annesi Nazife Mağusalı’da destek verdi. Sabah 10.00 sıralarında bakanlık önünde toplanan aileleri, bakanlık müsteşarı Gürkan Kara kabul etti.



KARARIN İPTALİ TALEP EDİLDİ



İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara, aileleri avukatları Muhammet Aygün ile birlikte kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından, ailelerin avukatı Muhammet Aygün, Kara ile yapılan görüşmeyi basınla paylaştı. Aygün, kararının iptali için bir süre bekleyeceklerini, olumlu bir sonuç beklediklerini iade kararının durdurulması için hukuki formül aranacağı yönünde görüşme yaptıklarını belirtti. Avukat Muhammet Aygün, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde ise gerekli süreci başlatarak Bakanlar Kurulu’nun iptali için dava açacaklarını dile getirdi.



ÖMÜRLERİ MEZARLIKTA GEÇİYOR



Çocuklarını kazalarda kaybeden aileler adalet istediklerini ifade etti. Feci kazanın ardından onlarca insanın tek yürek olup günlerce yürüdüğü günlerin unutulduğunu ve infial yaratan bu kararın ardından daha da büyük tepki beklediklerini dile getiren aileler hayal kırıklıklarını gizleyemedi. Mezarda evlatları ile yatıp kalktıklarını ifade eden gözü yaşlı anneler, iade kararını imzalayanlara da sitem etti. “Yaşadığımız acıyı hiçbir yetkili anlayamaz. Onların çocukları olsa, bu imzayı atacaklar mıydı? Adalet nerede? Haftanın her günü mezarda yatıp kalkıyoruz, çocuklarımız toprakta çürüyor ve biz onların toprağa girdiği gün öldük. Evlatlarımızı katili, 6 yıl yatsa ne olacak yine yaşayacak “sözlerini kullandı.

Star Kıbrıs