DOLARDA DALGALI SEYİR!

Dolar ne kadar, kaç TL? 16 Kasım 2019 Cumartesi günü dolar alım satım işlemi yapacaklar bugün dolar TL kurundaki güncel rakamları araştırıyor. Hemen belirtelim ki dolar TL kuru bugün piyasalar kapalı olduğu için bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme öncesinde 5.78 TL seviyesine kadar yükselen dolar TL kuru görüşme öncesinde 5 lira 73 TL seviyelerine kadar gerilemiş, kısa süreli düşüşün ardından toparlanmaya başlayan dolar TL kuru 5.74 TL / 5.75 bandında dengelendi.

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde 5.77 liraya kadar yükselen dolar TL haftayı 5.74 lira seviyesinden kapattı. Bugün yani 16 Kasım Cumartesi günü de dolar TL serbest piyasada aynı değerler üzerinden işlem görüyor.