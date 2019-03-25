ZAMANSIZ VEDA ÜZDÜ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Kıbrıs ve Türkiye faunası üzerine yaptığı önemli çalışmalarıyla tanınan, Kıbrıslı Prof. Dr. Bayram Göçmen son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıslı bilim insanı Prof. Dr. Bayram Göçmen, son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs ve Türkiye faunası üzerine yaptığı önemli çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Bayram Göçmen'in cenazesi, dün İsmail Safa Camiinde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.

Önemli çalışmalara imza attı

Cenaze törenine Göçmen’in ailesinin yanında bazı yetkililer de katıldı. İzmir’de yaşayan Prof. Dr. Bayram Göçmen, Kıbrıs ve Türkiye’de birçok araştırmaya imza atmıştı. Göçmen’in erken yaşta hayatını kaybetmesi hem KKTC hem de Türkiye’de büyük üzüntü yarattı.

Kanserle mücadele ediyordu

Prof. Dr. Bayram Göçmen, yaklaşık 2 yıl önce kansere yakalanmış ve tedavi görüyordu.