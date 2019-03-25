ZAMANSIZ VEDA ÜZDÜ!
Son yolculuğuna uğurlandı...
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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Kıbrıs ve Türkiye faunası üzerine yaptığı önemli çalışmalarıyla tanınan, Kıbrıslı Prof. Dr. Bayram Göçmen son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıslı bilim insanı Prof. Dr. Bayram Göçmen, son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs ve Türkiye faunası üzerine yaptığı önemli çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Bayram Göçmen'in cenazesi, dün İsmail Safa Camiinde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verildi.
Önemli çalışmalara imza attı
Cenaze törenine Göçmen’in ailesinin yanında bazı yetkililer de katıldı. İzmir’de yaşayan Prof. Dr. Bayram Göçmen, Kıbrıs ve Türkiye’de birçok araştırmaya imza atmıştı. Göçmen’in erken yaşta hayatını kaybetmesi hem KKTC hem de Türkiye’de büyük üzüntü yarattı.
Kanserle mücadele ediyordu
Prof. Dr. Bayram Göçmen, yaklaşık 2 yıl önce kansere yakalanmış ve tedavi görüyordu.
Etiketler : Prof. Dr. Bayram Göçmen, vefat, cenaze
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