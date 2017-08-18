ZARARLI ÇIKTILAR!

Mr Pound’a giren ve kasiyerin bin 200 liralık telefonunu götüren Zimbabveli öğrenciler 5’er bin lira teminat ödedi

Teoman Turan

Gönyeli’de 9 Ağustos tarihinde Mr. Pound isimli işyerine müşteri olarak giden zanlılar Leeroy Nyamandı ile Blessed Filips, Chinar Achilova isimli kasiyere ait bin 200 TL değerindeki cep telefonunu çaldı.

Kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan zanlılar dün teminat talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 16 Ağustos'ta belirlendiğini ve cep telefonunun zanlıların tasarrufunda bulunduğunu belirten polis, bir üniversitede öğrenim gören Zimbabve uyruklu zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve 25'er bin TL'lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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