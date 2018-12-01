1 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, zaman alan işler ve detaylar önemli olabilir. Akşam saatlerinde daha iyi bir dinleyici olmalısınız.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, yaratıcı konulara ve üretken olmaya daha açıksınız. Akşam saatlerinde aşkta daha hassas olabilirsiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, ev ve yakın çevrenize ait uğraşılar ağır basabilir. Akşam saatlerinde daha keyifli olabilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, yakın çevrenizde hareketlilik ve iletişim dikkat çekmekte. Akşam saatlerinde evde daha aktif olabilirsiniz.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, harcamalarınızı daha dikkatli yapabileceksiniz. Akşam saatlerinde ziyaretler ve artan iletişim var.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Günün ilk yarısında Ay burcunuzda iken, önemli şahsi konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha çok destek arayışı olabilir.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, sizi meşgul eden bazı endişeler ya da huzursuzluklar olabilir. Akşam saatlerinde daha kolay karar verebileceksiniz.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, başkalarından fikir almak yararlı olabilir. Akşam saatlerinde gizli durumlara dikkat etmek gereği var.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, oldukça meşgul ve aktif olabilirsiniz. Akşam saatlerinde sosyal olmak keyif verebilir.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, düşüncelerinizde fazla detaylara girebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha çok dikkat çekebileceğiniz imkanlar var.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, zihinsel gerginlikler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle çok daha mutlu olabilirsiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, evlilikte ve ortaklı konularda hassasiyetler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde tek başına hareket etmek sizi zorlayabilir.
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