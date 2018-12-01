1 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, zaman alan işler ve detaylar önemli olabilir. Akşam saatlerinde daha iyi bir dinleyici olmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, yaratıcı konulara ve üretken olmaya daha açıksınız. Akşam saatlerinde aşkta daha hassas olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, ev ve yakın çevrenize ait uğraşılar ağır basabilir. Akşam saatlerinde daha keyifli olabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, yakın çevrenizde hareketlilik ve iletişim dikkat çekmekte. Akşam saatlerinde evde daha aktif olabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, harcamalarınızı daha dikkatli yapabileceksiniz. Akşam saatlerinde ziyaretler ve artan iletişim var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Günün ilk yarısında Ay burcunuzda iken, önemli şahsi konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha çok destek arayışı olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, sizi meşgul eden bazı endişeler ya da huzursuzluklar olabilir. Akşam saatlerinde daha kolay karar verebileceksiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, başkalarından fikir almak yararlı olabilir. Akşam saatlerinde gizli durumlara dikkat etmek gereği var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, oldukça meşgul ve aktif olabilirsiniz. Akşam saatlerinde sosyal olmak keyif verebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, düşüncelerinizde fazla detaylara girebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha çok dikkat çekebileceğiniz imkanlar var.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, zihinsel gerginlikler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle çok daha mutlu olabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Günün ilk yarısında Ay Başak burcunda iken, evlilikte ve ortaklı konularda hassasiyetler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde tek başına hareket etmek sizi zorlayabilir.