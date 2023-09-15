Başak yeniayına dikkat! Zengin de olabilirsiniz aldatıldığınızı da öğrenebilirsiniz

Mertür Retro devam ederken bugün Başak’ta yeniay gerçekleşecek. Birçok insan aldatılacağını öğrenecek, birçoğu ise terfi, para ile dönüşüme girecek. Peki sizleri neler bekliyor? Astrolog Duygu Sevinç Sevin milliyet okuyucusu için tüm detayları açıkladı...

Melek AYDIN- milliyet.com.tr - Zorlu bir Merkür retroyu neredeyse geride bırakıyoruz. Etkileri devam ederken bugün Başak burcunda gerçekleşecek olan yeniayla birlikte birçok değişiklik bizleri bekliyor. Salgın hastalıklar kapıyı çalabilir, aldatıldığınızı öğrenebilirsiniz. Banka hesaplarınızı dikkat edin! Ani gelen ve giden paralar sizi zor durumda bırakabilir.

Astrolog Duygu Sevinç Sevin’e sizler için aldatılacak burçları ve Başak yeniayı ile zengin olacak olan burçları tek tek açıkladı.

BAŞAK’TA DENEBOLA YENİAYI

Sevin, “15 Eylül’de gerçekleşecek Başak yeni ayı ülkemizde topraklar, tarım alanında gerçekleşecek. Tarım, araziler, topraklar konusunda yeni düzenlemelere gidilebilir.

Ulusal prestij otorite figürleriyle ilgili konuları da temsil eder.

Başak, mükemmeliyetçiliğin düzenin kalitenin ve eleştirinin burcudur.

BAŞAK’TA MEYDANA GELEN YENİAY NELERİ ETKİLEYECEK?

Sevin, “Bu yeniayda Uranüs Neptün ve mars da ön planda olacak. Yani sürpriz ani gelişmeler, aldatılmalar, dolandırılmalar, güçlükler de yeni başlangıçlara eşlik ediyor.

“Aklın şaşar, dostun düşmana dönüşür; düşman kalkar dostun olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa olur.”

Her bitiş bir başlangıç. Beklenmedik aklımıza dahi gelmeyecek olaylarla karşılaşıyoruz.

YENİAY ETKİLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Sevin,” Yeniay etkileri artı eksi 10 gündür. 5 Eylülden itibaren bu etkileri almış olabilirsiniz. Eylül sonuna, dolunaya kadar devam eder”

DİKKAT! HASTALIKLAR KAPIDA

Duygu Sevinç Sevin, “Mars kavuşumlu denebola sabit yıldızlı etkiler altında zorluklardan bahsetmezsek olmaz. Mars mücadelenin simgesiyken denebolada ateşli akut rahatsızlıkları talihsizlikleri rezaletleri ve güçlüklerle gelen terfileri görebiliriz”

Denebolanın terfi, para vermesi için yardım etmeniz gerekir. Hayvanlara, kadın figürlere ve yardıma ihtiyacı olduğunu bildiğiniz kişilere maddi manevi yardım edin. Yeniayda chrion Koç’ta olacak. Özellikle 0-1,5 yaş arası erkek bebeklere de yardım edin.

Vermeden almak olmaz. Yardım edin ki şifalanın.Uranüsün şok edici etkilerine hazırlıklı olun. Sakin kalın.Neptün balık burcunda giriyoruz yeniaya. Kimilerimizin hayalleri gerçekleşirken kimilerimiz saklı kalan gerçeklerle yüzleşecek.Aldatan kendini aldatır diyeceğimiz bir yeniay.Umarım her şey hepimizin hayrına olur.

EN ÇOK PARA HANGİ BURCA GELECEK?

Başak Yeniayı ile bilrikte para kazanacak olan burçlar, "Koç, Yengeç, Başak, Akrep"

YENİAY 12 BURCU NASIL ETKİLEYECEK

Koç: Koçlar iş hayatlarında yoğun bir tempoya giriyorsunuz. Fırsatlar kapıda. İyi değerlendirin. Kafanız zihniniz bulanık odaklanma problemi yaşıyor olabilirsiniz. Dikkatinizi toplayın. Böbreklerle ilgili sorunlara dikkat edin. Bol su için. Aşk konusunda şanslısınız özellikle 20 sinden sonra yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Boğa: Kalp rahatsızlıkları damarlarla ilgili kan basıncıyla ilgili sorunlara dikkat gösterin lütfen. Sosyal çevrenizde arkadaşlıklarınızda karşılaşacağınız şok etkisi yaratacak konular olabilir.20sinden sonra evlenme kararı alacak olan boğalar olabilir. İş hayatında daha güçlü durmalı yeni projelere açık olmalısınız.

İkizler: Ayın 20sinden sonra yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu ilişki biraz da sizin çabanızla olacak olabilir. Pes etmeyin mars etkilerini hissedeceksiniz. Başta zorlayıcı olan sonra güzelleşebilir. Ailenizle ilgilenmeniz gereken bir dönem. Kadın hastalıkları ve mide konularına hassasiyet gösterin. İş hayatınızda dolandırılmalara aldanmalara dikkat edin.

Yengeç: Kendi değerinizi yükselteceğiniz bir döneme girdiniz. Aşkta işte hayatınızın her alanında ne kadar değerli olduğunuzu fark edeceksiniz. Mental sağlığınıza dikkat edin. Sinir sistemiyle ilgili, sinüzit gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa dolandırılmalara karşı dikkatli olun. Ailevi konularda zorlanabilirsiniz.

Aslan: Aşkta aldatılmalara dikkat edin. Mars etkisi aşk evinizde. Şok edici haberler alabilirsiniz ilişkinizde. İlişkisi olmayanlar için yeni bir ilişki geliyor fakat iyi düşünmeniz gerekiyor. Parasal konularda yeni kazanç kapıları olabilir. Dolandırılmalara dikkat edin. Boğaz bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz.

Başak: Yeniay size doğuyor. Kendinizi özgür güçlü ve güvende hissedeceksiniz. Kontrolsüz güç güç değildir. Yine de dikkatli olun. Yurt dışı bağlantılı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kemik kas problemleri yaşayabilirsiniz. İlişki hayatınızda aldanmalara dikkat edin bu illa başka biri demek değil sizden gizlenen gerçekleri öğrenebilirsiniz.

Terazi: Hızlıca bir ilişkiye başlıyorsunuz. Kafanız karışabilir ama ayaklarınız yere sağlam basacak. İş hayatınızda ekiple ilgili konulara alt ve üst yönetime dikkat gösterin. Gözünüzden kaçan bir konu yüzünden başınız ağrıyabilir. Lütfen içinize atmayın. Bu ara depresyonda ve kaygılı hissedebilirsiniz. Hiç olmadık şeyler düşünüp kendinizi üzme eğilimindesiniz. Sosyal çevrenizde el üstünde tutulduğunuz bir dönem olacak.

Akrep: İşte akreplerin hızlıca evlenme ya da ciddi bir ilişkiye başlama kararı verdikleri yeniay. Para konularında rahat olabilirsiniz. Finansal olarak size iyi gelecek bir yeniay bu. Fakat gelir giderlerinizi sıkı kontrol etmeniz gerekir çünkü sizde de finansal konularda aldatılma enerjileri kol geziyor. Sosyal çevrenizde saklı kalmış gerçekleri öğrenebilirsiniz. Yeni bir projeye işe başlama potansiyeliniz yüksek. Çocuklu akrepler için çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler yakalayacakları evlilerin çocuk kararı vereceği bir dönem olacak. Zehirlenmelere dikkat edin lütfen.

Yay: Aniden bir iş teklifi alabilirsiniz. Unutkanlıklarla başınız dertte. Odaklanma problemlerine ve kemiklerle ilgili rahatsızlıklara dikkat edin. Kariyer hayatınızda otorite figürleriyle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ailenizle ilgili saklı kalmış gerçekler açığa çıkabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerden para kazanabilirsiniz. Ev tadilatı yenilikler hak sahipliği vergiler krediler konularında gelişmeler olabilir.

Oğlak: İlişkinizde tartışma konularına eleştirel yaklaşmayın. Çok didik didik etmeyin konuları. Akışına bırakın. Yanlış anlaşılmalar ve iletişim kazaları yaşayabilirsiniz.20sinden sonra düzelecek. Romatizmal türevi hastalıklara dikkat edin. İlişkisi olmayan oğlaklar için yeni bir aşk olabilir. Dikkatli temkinli olmanız gerekir karşınızdakine karşı. Miras konuları gündeme gelebilir.

Kova: Ev değişikliği düşünebilirsiniz. Kadın hastalıkları karın bölgesi konularında sağlık kontrolleriniz olabilir. Evlilik kararı alacak olan kovalar için yeniay uygun. İlişkisi olmayanlar yeni bir ilişkiye başlamadan önce dikkatli olmalısınız. Kendi değerini her zaman ön planda tutan sizler için zorlayıcı etkiler olabilir. İlişkinizde fevri olmayın. Mahkeme krediler vergi tazminat nafaka konuları gündeme gelebilir.

Balık: Ani beklenmedik haberler alıyorsunuz. Birdenbire hayatınızı yaşadığınız yeri bile değiştirebilirsiniz. Özellikle 29 30 yaşlarında olan balıklar iyi düşünmeli doğru karar vermeli. İş hayatınızda yenilikler ve değişiklikler yapabilirsiniz. Otorite figürleriyle çatışmalar olabilir. Melankolik olmayın dikkatli olun. Omurga bel ve sırt bölgesine dikkat edin. Kardeşlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Aşkta aldatılma enerjisine dikkat edin.

Milliyet