Süper Mavi Ay heyecanı başladı! Ölüm, deprem, doğal afetlere dikkat

'Süper Mavi Ay' geliyor! 30 Ağustos gecesi yılın son süper ayı gerçekleşecek. Çarşamba gecesi başlayacak ve perşembe sabahının erken saatlerine kadar devam edecek. Peki bu 'Süper Mavi Ay’da bizleri neler bekliyor? Hangi burcu nasıl etkileyecek. Yakın çevremizden ölüm haberleri alabilir, doğal afetlerle sınanabiliriz. Astrolog Duygu Sevinç Sevin milliyet okuyucusu için tüm detayları tek tek açıkladı...

Melek AYDIN/ milliyet.com.tr

2023 Süper Mavi Ay 30-31 Ağustos gecesi meydana gelecek, çarşamba gecesi başlayacak ve perşembe sabahının erken saatlerine kadar sürecek. Ay, bir ay içinde Dünya'ya olabildiğince yakın olduğundan normalden biraz daha büyük ve parlak görünecek. Astrolog Duygu Sevinç Sevin, Süper Mavi Ay’a dair ilişkilerden, burçlara kadar her şeyi tek tek anlattı.

Sevin, “Bu dolunay öyle büyük değişimlere gebe ki, bir kere sorumluluklarımızın gezegeni Satürn bizi sıkıştırıyor. Hadi daha yükseğe çıkabilirsin. Bir yandan Merkür Retro’da ve dur diyor yeni kararlar alma! Yüzmek zorunda değilsin sadece dalgaları başlatman yeterli. Venüs Retro’da diyor ki değerini bil sen yapabilirsin alçakgönüllü olma duvarları yıkabilirsin.

Yani kafamız karışık yine anlayacağınız. Olsun bu iyi bir şey. Zaten kötü sandığımız gökyüzü olayları bile bizi değiştirir dönüştürür ve güçlendirir”

DÖNÜŞÜME HAZIR OLUN, 14 EKİM’İN AYAK SESLERİ

Astrolog Sevin, bu mavi ayın 14 Ekim tutulmasının ayak sesleri olduğunu belirterek, “Mavi Süper Dolunay bizi dönüştürmek için geldi. Kozasından çıkan kelebek gibi yeniden doğuşun başlangıcı.14 Ekim tutulmasının ayak sesleri. Hazırlık süreci. Diyor ki hazırlan geçmişi bırak hemen karar vermek zorunda değilsin ama sen çok değerlisin isteklerini gerçekleştirecek gücün var. Sadece sana ağırlık yapan yüklerinden kurtul”

ÖLÜM HABERLERİ ALABİLİRSİNİZ

Astrolog Sevin,” Dolunaylar kayıpların da işaretidir. Vefat haberleri alabiliriz. Deniz merkezli sarsıntılar sel ve patlamalar ve yangınlar olabilir. Çok ağır bir enerjiden bahsediyoruz. Uranüs Retro da işin içinde. Uranüs gökyüzünün hem tatlı cadısı hem de delisi. Deliyim gözü kara deliyim yakarım Roma’yı da yakarım ben diyen Uranüs 15 Eylüle kadar fevri kararlar almamanız için sınava tabi tutacak”

MAVİ AY’DA İLİŞKİLERDE BUNLARA DİKKAT

Yanlış düşünebilirsin

Yanlış anlayabilirsin

Yanlış yapabilirsin ama

Yanlış hissedemezsin.

HİSSETTİĞİNİZ HER ŞEY DOĞRU ÇIKACAK

Astrolog Sevin, “Bu dolunayda hissettikleriniz şüphelendikleriniz ne varsa hepsi doğrudur. Saklanan sırların açığa çıktığı bir dönem olacak. Özellikle 31 Ağustos ve sonraki 10 gün. Ayrılıklar olabilir. Hatta fevri ayrılıklar olabilir. Mark Zuckerberg bile şaşabilir bu kadar engelleme nerden çıktı diye. Dolunaydan tabi ki de. İlişkiye başlamak için doğru değil. Yalnız zaman geçirin kendinize dönün kendinizi mutlu edin lütfen ve lütfen”

PARA VE KARİYER

Ödemeler gecikebilir maaşımız hemen bitebilir dikkatli harcamamız lazım. Yeni giderler zaten Uranüs Boğa Retro ile Ocak 2024’e kadar bizimle. Para biriktirin. Kariyer hayatınızla ilgili daha önceden yapılmış görüşmelerden haber gelebilir.15 Eylül’e kadar bekletebilirseniz süper olur.15 Eylül'den sonra başlayın.

SAĞLIK: Yeni ilaçlar üretilebilir. Eczacılık ve hastane sektöründe gelişmeler olabilir. Abartıya kaçmadan bol su içmek yararlı olacaktır bu dolunayda sıvı kayıplı hastalıklar olabilir. Mental olarak şifalanma sürecidir balık dolunayları. Ne kadar depresyonda gibi hissetsek de depresyon da bir şifalıma sürecidir. Dibe basmadan yukarı çıkamayacağımızı gösteren sağlıklı bir sürece giriyoruz. Korku ve paniği bir kenara bırakmak için meditasyon çalışmaları yapmalıyız.

Ülkemiz için deniz taşımacılığı ile ilgili konuları yurt dışı bağlantılı diplomatik süreçleri din devlet işlerini yeni kanunlar yeni yasa tasarıları süreçlerine işaret ediyor.

Film yapımcıları için verimli bir dönem. Yeni filmler ön plana çıkabilir film endüstrisi ihracatı ön plana çıkabilir

Önemli hastalıklar için yeni ilaçların buluşunu duyabileceğimiz bir dönem.

En çok etki alacak olan burçlar: Balık Akrep Yengeç Başak Oğlak ve Boğa olacak

Koç İkizler Aslan Terazi Yay Kova ise şanslı olanlar olacak.

12 BURÇ

KOÇ: Maddi açıdan sürpriz gelişmelerin aynı zamanda ani giderlerin olacağı zamandasınız. Harcamalarınıza dikkat edin. Sağlığınıza özen göstermeli özellikle kemiklerle ilgili problem yaşayabileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. İlişkilerinizde kendi değerinizi yükseltmeli alma verme dengesine dikkat etmelisiniz.

BOĞA: İlişkilerde beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Fevri kararlar almamaya akışına bırakmaya özen gösterin. Sosyal çevrenizle vakit geçireceğiniz sosyal kelebek olacağınız zamanlar. Boyun tutulmaları baş ağrıları olabilir sağlığınıza dikkat edin lütfen.

İKİZLER: İş hayatınızda beklenmedik seyahatler sürpriz gelişmeler olabilir. Bu seyahatlerde tanışacağınız yeni insanlar olabilir. Otorite figürleriyle ilgili baba patron gibi yeni gelişmeler olabilir. Mental sağlığınıza ve tansiyon problemlerine özen gösterin lütfen.

YENGEÇ: Yurt dışı bağlantılı işler danışmanlık sağlık hizmetleri ile kariyerinizde yeni teklifler alabilirsiniz. Sizin için herkesten fazla kariyerinizle ilgili doğru hamleler yapmanız gereken bir süreç. Sosyal çevrenizden yeni insanlarla tanışabilir işinizi büyütebilirsiniz. Mide problemlerine dikkat etmeli abartılı yemeklerden uzak durmalısınız.

ASLAN: İlişki kurtarmak aşk tazelemek için güzel bir fırsat. Bekar aslanlar için iş hayatlarından tanışacakları yeni biri olabilir. İş hayatınızda alacaklarınızı tahsil etme prim ve tazminatlarınızı alma dönemi sizin için. Zor bir durumdan kurtulmaya ve devir süreçlerine de işaret eden bu dolunay size de iyi gelecek şeylerin başlangıcı niteliğinde. Kalp sağlığınıza dikkat edin.

BAŞAK: Kararsız olacağınız bir 10 gün. Vazgeçtim dediğiniz konuların karşınıza çıkacağı sizde kararsızlık yaratacağı bir 10 gün. Başaklar kararsızlık sevmez ama bu kararsızlık sizi dönüştürecek. Ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz, 15 Eylül’ü bekleyin. Evliler için ise tadilat ya da başka bir şehre taşınma planları olabilir. Ortaklı konularla ilgili süreçlerde ise yavaşlamalı gözlemlemeli ve 15 Eylül’e kadar beklemelisiniz. Mental sağlığınız için şifalanma dönemi.

TERAZİ: Sağlık ve ekip çalışmalarıyla yapılacak işlerin yoğunlaştığı adeta 2 ayağınızın bir pabuca girdiği dönem, sakin! Hepsini yoluna koyacaksınız. Bekarlar için yeni bir ilişkiye başlama dönemi olabilir. Duygusal boşluklara dikkat edin bu ilişki sadece bunun içinde hiç başlamayın. Zaten 15 Eylül’den önce hiç başlamayın. İlişkisi olanlar seyahat planları yapabilir.

AKREP: Bekarlara sürpriz aşklar yeni flörtlerin olacağı ve çocuklu akrepler için çocuklarıyla ilgili yeni kararlar alacakları dönemdir bu. Hobilerinizi işe dönüştürmek isteyebilir bundan kazanç elde edebilirsiniz. Omuz tutulmalarına dikkat etmelisiniz.

YAY: Ev konuları tadilat taşınma ani misafirler gündeminizde olabilir. Acele etmeyin.15 Eylüle kadar çözüm bulunacak. İş hayatınızda yeni ortaklıklar yeni ekip çalışmaları gündeme gelebilir ve bir evcil hayvan edinme kararı alabilirsiniz. Fevri olmayın olası baş ağrıları için meditasyon yapabilirsiniz. Migren ataklarınız için şimdiden önlem almanızda kendinize bakmanızda fayda var.

OĞLAK: İletişim problemleri yanlış anlaşılmalar kazalara dikkat etmelisiniz. Kısa seyahatler olabilir. İnşaat karayolu danışmanlık konularıyla ilgili işlerle ilgilenenler için büyüme fırsatlarının olacağı bir dönem. Diş ağrılarınızı ihmal etmeyin.

KOVA: Kendi değerinizi ön planda tutmanız gereken kardeşlerle olan ilişkilerinize de özen göstermeniz gereken bu dönemde elinize beklenmedik sürpriz paralar geçebilir. Bel ve sırt ağrılarına dikkat etmelisiniz. Ev konuları eve yeni eşya alma evle ilgili düzenlemeler de gündeminizde olabilir.

BALIK: Bu dolunayın başrolü sizsiniz. Tamamlanmalar yaşayacak kendinizle ilgili büyük değişimlere siz bile şaşıracaksınız.14 Ekimi bekleyin ve o zamana kadar sadece kendinize planlarınıza yoğunlaşın. İletişim kazalarına dikkat edin. Ayak ağrılarının olacağı bu dönemde bağışıklık sisteminize de özen göstermeniz gerekecek. Kardeşlerinizle birlikte yeni kararlar alabilir taşınma planları yapabilirsiniz.

Milliyet