1 AY BOYUNCA ELMA SİRKESİ İÇERSENİZ NE OLUR?
1 ay boyunca elma sirkesi içerseniz ne olur?
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Kimilerinin çok sağlıklı bulduğu kimilerinin ise zayıflamak için ihtiyaç duyduğu sirkeli su yöntemi, dünyada en çok uygulanan ve kullanılan yöntemlerden bir tanesi… Dünya çapında çok fazla kullanılan bu mucize ikiliyi, Kristin Canning denedi ve 1 ay boyunca yaşadığı ilginç deneyimleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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