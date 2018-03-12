BEBEK MAMASI HAZIRLARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER

Bebekleriniz için evde hazırlayacağınız mamalar onların büyüme süreçleri için oldukça değer taşıyan ve bu yüzden de dikkat edilmesi gereken bir konu. Evinizde bebeğiniz için hazırlayacağınız bebek mamaları hazır alınan mamalara kıyasla daha emin ve düşük maliyetli bir yoldur. Peki, evde bebeğiniz için mama hazırlarken bilmeniz gereken şeyler neler?

Ebeveynler, bebekleri için her daim en uygun mamayı hazırlamayı ister ve bunun için ellerinden geleni yapmaya hazırdırlar. Neyseki, az bir çabayla, evde sağlıklı ve güvenilir bebek mamaları hazırlamak mümkündür.

Siz de, evde bebek maması hazırlarken nelere dikkat edilmeli, bu konuda size yardımcı olabilecek şeyler neler, merak ediyorsanız gelin evde bebek maması hazırlamak için bilinmesi gereken temel şeylere bir göz atalım...

Bebeğinizin sağlığı için temizlikten ödün vermeyin

Bebeğinizin mamasını hazırlarken kullanacağınız, mutfak set üstünün, doğrama tahtasının, tencerenin, rendenin vb. gereçlerin temiz olduğundan öncelikle emin olun. Ardından, soyacağınız veya doğrayacağınız meyve ve sebzeleri iyice yıkayın. Bebeğinize mamasını yedirmeden önce ılıklığına dikkat edin. Eğer, bebeğinize mamasını hemen yedirmeyeceksiniz, üzerini örtüp bozulmaması için hemen dolaba kaldırmalısınız.

Hazırlığınızı doğru ve en kolay şekilde gerçekleştirmek için, başlamadan önce ihtiyacınız olan tüm mutfak araçlarına sahip olduğunuzdan emin olun.

- Jülyen soyacak

- Blender

- Sebze meyve öğütücü

- Buhar sepeti

- Patates ezici gibi ürünler, bebeğinizin mamasını en kolay şekilde hazırlamanıza yardımcı olan mutfak gereçleridir.

Mama hazırlama yöntemleri

Mutfağınıza ne tür ekipman kullanmak istediğinize bağlı olarak bebek maması hazırlamanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan bir tanesi, eski usül, çatal veya patates ezici yardımıyla meyve ve sebzeleri ezmedir. Olgun muz, avokado gibi yumuşak meyveler ve sebzeler bu yolla kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Patates, elma armut gibi pişmiş olanları da arzu edilen yumuşak kıvama ulaşması için ezebilirsiniz.

Meyve sebze öğütücüleri tam bir can kurtaran olabilir!

Meyve sebze öğütücüleri, meyvelerin kabuğunu soyma ve çekirdek ayıklama derdinden size kurtarır. Bunu yapmak için, malzemelerinizi küçük küçük bir kaba doğrayın öğütücüden geçirin. Yiyeceğiniz püre haline gelirken, kabuklar ve çekirdekler öğütücüde kalacaktır.

Bebeğiniz kendi kendine beslenmeye başladıysa, malzemeleri doğrayabilir ya da rendeleyebilirsiniz.

Blender, düzenli olarak bebeğinizin mamasını hazırlamak istediğinizde baş yardımcınız olacaktır. Bebeğiniz için istenilen malzemeleri blender’dan geçirin. Püreyi inceltmek isterseniz, içerisine bir miktar su, hatta anne sütü ilave edebilirsiniz.

Bebeğinizin mamasının süper yumuşak olmasını istiyorsanız, süzgeç kullanın..

Bezelye veya yeşil fasulye gibi kabuklu gıdaları kullanırken daha pürüzsüz bir mama elde etmek istediğinizde, gıdalarınızı pişirdikten veya blender'dan geçirdikten sonra, süzgeç kullanın.

Yaptığınız tüm bebek mamalarını nasıl saklayabilirsiniz?

Evde hazırladığınız bebek mamalarının arta kalanını buz kalıplarında saklamak ideal bir yöntemdir. Böylece, zamanınızın kısıtlı olduğu günlerde bebeğinizi doyurmak için önceden hazırlamış olduğunuz bu mamaları kullanabilirsiniz.

Bunu yapmak için, hazırladığını mamayı buz kalıbına dökün. Üzerini jelatinle örttükten sonra buzlukta yaklaşık 2 saat bekletin. Buz küplerindeki mamaları bu süre sonrasında buzdolabı poşetlerine aktarın ve her bir poşetin üstüne yapılış tarihlerini, içeriklerini not edin. Mamaları, bu şekilde, bir aydan fazla, buzlukta bekletmeyin.