10 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Kontrolünüz dışında gelişen olaylardan dolayı krizler yaşayabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişiler önem kazanacaktır. Kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Bazı konuları açıklığa kavuşturmakta zorlanacağınız zamanlar var. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün uğraştığınız konuları daha yaratıcı hale getirmeniz mümkün. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Uluslararası konuların gündeminizi etkilemesi olası. Sorumlu olduğunuz konularda tamamlanma olabilir. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecektir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Gün içinde yapmış olduğunuz işlerinize odaklanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Detaylı ve farklı planlamalar yapma ihtiyacı duymanız mümkün. Hizmet verdiğiniz konularda dikkatli çalışmanız memnuniyeti arttıracaktır. Çalışma ortamınızda motivasyonunuzun yüksek olacağı bir gündesiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Hedefleriniz, planlarınız ve ailenizin geleceği ile ilgili konulara yoğunlaşabileceğiniz bir gündesiniz. Gelecek planlarınız ile ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Mantıklı hedefler oluşturabilmek için detaycı davranırsınız. Çalışma ortamınızda uğraştığınız işlerinizde tamamlanmalar olabilir. Sosyal konular, ortamlar içinde olmak size iyi gelecek.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yeteneklerinizi kullanmanız gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde sıkışmalar meydana gelebilir, çözmek zaman alabilir. Bazı durumları veya insanları olduğu gibi kabullenmeniz gereken zamanlardasınız. Kendinize özel zamanlar ayırmak için program yapabilirsiniz. Gerginliğinizi boşaltmaya bakın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kendinize yönelmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önemli olaylara dikkatinizi verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bitişler meydana gelebilir. Uğraştığınız işlerinizde detaylı ve titiz çalışmalar yapmak için uygun bir gündesiniz. Kendinize dilenmek için zaman ayırmanızda yarar var. Sevdiklerinizle birlikte olmak size iyi gelec

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde ortak paylaşılan finans konuları ile meşgul olabilirsiniz. Eşinizle veya ortaklarınızla imzalayacağınız hukuki sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Detayları ön plana da tutmanız, incelemeniz ilerde oluşabilecek sorunları önleyebilir. Kendinize zaman ayırmak, kişisel bakım yaptırmak için keyifli zamanlar içindesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Hareketli bir gün geçirmeniz olası. Sözleşmeler, yazışmalar gündeminizde olabilir. İletişiminizin yoğun ve hızlı olduğu zamanlar içerisindesiniz. Beklenmedik haberler duyabilir ya da beklediğiniz haberleri hızlıca alabilirsiniz. Yakın çevreniz ile ilgilenmeniz mümkün. Duygusal olarak kendi iç dünyanıza daha çok yönelebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün iş hayatınızda bazı sıkışık durumlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Yeteneklerinizi kullanarak, detaylara odaklanarak bu durumu hızlıca çözebilirsiniz. Kabullenir olmak ve olayları biraz daha geniş çerçevede görmek, durumun rahatlamasına neden olabilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Evinizde zaman geçirmek sizi rahatlatacaktır

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde işiniz ve kariyeriniz ile ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Detaylı incelemelere yönelmeniz mümkün. Geleceğinizle ilgili kuşkuya kapılabilirsiniz. Birçok farklı konuya odaklanabileceğiniz bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırmak, hobilerinize yönelmek endişeli ruh halinizi dağıtacaktır. Yapmaktan keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün endişe duyduğunuz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işlerinizde detaylar size boğucu gelebilir. Mevcut sorunları yeteneklerinizi kullanarak alternatif yollarla çözebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde eleştirel yanınız ön planda olabilir. Bu durum kişiler arasında hoş olmayan tartışmalara yol açması olası.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Eşinizle ilgili konular sizi daha fazla meşgul edebileceği bir gündesiniz. Bazı konulara daha sakin yaklaşmanızda fayda var. Gün içinde bazı konulara karar vermek zorlaşabilir. Sorun olarak gördüğünüz konuları kafanızda bitirdiğinizi düşünebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatabilir. Tamamladığınız işleri tekrar kontrol etmenizde fayda var.