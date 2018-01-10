10 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi strese sokabilir. Kendi fikirlerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Olayların gidişatını kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Otorite figürleri ile görüşmeler yapmanız gerekebilir. Kişisel konularda kendinizi mücadele içinde hissedebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün ikili ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Karşı tarafa kendinizi ifade etmek önemli olabilir. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz. Gün içinde eşinizle ilgili konularda sakin kalmaya özen gösterin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Başarılı olmak için mücadele verebilirsiniz. Finansal konularda destek görebilirsiniz. Çevrenizdekilerle paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde kendinizi ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Çocuklarınız ile zaman geçirebilirsiniz. Finansal konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz sizin gelişiminiz için önemli olabilir. Bazı konularda alternatif planlar yapabilirsiniz. Evdeki gücünüzü ispat etmek isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yoğun bir gündeminiz olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda başarılı olmak sizin için önemli olabilir. Gün içinde çalışma hayatınızdaki sorumluluklar sizi yorabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğiniz konular olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Mesleki konularda eğitim alabilirsiniz. Ticari işlerinizin teknik kısımlarını çözüme kavuşturabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerine zaman harcayabilirsiniz. İşlerinizle ilgili yeni niyetleriniz olabilir. Sorumlu olduğunuz konuda en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Alternatif yollar bulmak için çaba gösterebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi daha fazla etkilemeye başlayabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi biraz bozabilir. Bazı olayları kabullenmek sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için acele edebilirsiniz. Gün içinde sakin kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf edebilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda destek görebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili mücadele verebilirsiniz. Hayatınızla ilgili planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek sizin için önemli olabilir. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizle ilgili etrafınızdaki insanlar tarafından desteklendiğinizi hissedebilirsiniz. Parasal konularda sorumluluk almanız gerekebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla gelecek planları için bir araya gelebilirsiniz. Ön planda olmak için daha aktif olabilirsiniz. İşlerinizi en iyi hale getirmeye çalışabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Kişisel konulara daha ciddi yaklaşabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işler için mücadele vermeniz gerekebilir. İşlerinizle ilgili inşa etmek istediğiniz şeyler olabilir. Gelecek ile ilgili kendinizi güçlendirmek isteyebilirsiniz.