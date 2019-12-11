11 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kafanızdaki kişi hakkında tam olarak net bir düşünceniz yok. Bugün bir arkadaşınızla yapacağınız görüşme sayesinde her şey daha netleşecek ve buna göre bir adım atacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün hayatınıza yeni birisi girecek. Bu kişi karanlık bir tarafı olan benmerkezci biri. Kimseyle uzlaşmaya çalışmaması ve burnunun dikine gitmesi sizi zorlayacak. Bu yüzden bu duruma hazırlıklı olun.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Pozitif enerjiniz sürekli etrafınıza yayılıyor ve kendiniz gibi çevrenizdekilerin de ışıldamasını sağlıyorsunuz. Aynı zamanda etrafınıza yaydığınız sevgi de doğru kişiyi bulmanıza yardımcı oluyor.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Planlı hareket etme fikri size genelde cazip gelmiyor olabilir. Fakat bugün işinizde biraz daha planlara sabit kalarak çalışmanız size zaman kazandıracaktır.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ailenizin bütçe planlamasıyla ilgili kaygılarınız olduğu belli. Bunu partnerinizle tartışmadan kendi başınıza çözmeye çalışmak sizi daha da çıkmaza sürükleyecektir. Partnerinizle endişelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. El ele vererek çözüm üretin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün kalabalık bir ortamda olsanız bile etrafınıza sizi destekleyecek insanları toplamayı başarıyorsunuz. Bu insanlar da sizin yanınızda olmaktan çok memnun ve kendilerini çok rahat hissediyorlar. İnsanlarla aranızda oluşturduğunuz bu bağı korumaya önem verin.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün anda kalmak çok önemli sizin için. Spontane olmanız her şeyi yoluna koymanıza inanamayacağınız bir şekilde yardımcı oluyor. Bu durum sizi heyecanlandırdığı için de aynı zamanda dinç tutuyor.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Sürekli sosyal medyada zaman geçirmeniz, sizden iyi olduğuna inandığınız insanların hayatlarına bakıp kendinizi üzmeniz hem zaman kaybına yol açıyor hem de moral bozukluğuna. Bir günlüğüne sosyal medya detoksu yapmayı deneyin. Telefonunuzu kapatın ve sahilde uzun bir yürüyüşe çıkın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sürekli aynı ortamda bulunduğunuz biriniz dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz. İlerleyen günlerde iş yoğunluğunuzun artacağını göz önünde bulundurmalı ve yeni bir şeylere başlamak ne kadar mantıklı düşünmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Duygusal olarak huzura ulaştığınızı düşündüğünüz günlerdesiniz. Bu huzurunuzu dışarıya da yansıtmaya çalışın ve bulunduğunuz ortamların enerjisini yükseltin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Uzun zamandır para biriktiriyorsunuz ve bu parayı harcayacağınız yerler konusunda çok seçicisiniz. Unutmayın para harcanmak için kazanılır. Bu kadar eli sıkı davranmanıza gerek yok. Bu yüzden paranızı mantıklı bir şekilde sizi mutlu etmesi için harcayın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İlişkinizde her şeyin yolunda gitmesi sizi mutlu ederken aynı zamanda endişelendiriyor da. Her şeyin iyi gidiyor olması size inanılmaz geliyor. Hayal değil, gerçek. Tadını çıkarın.