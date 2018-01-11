11 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ortaklı konularda gelişmeler olabilir. Karar aldığınız işlerde mücadele verebilirsiniz. Teknik konularda eğitimler alabilirsiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Finansal konularda sizi duygusal olarak bağlayan işler gündeme gelebilir. Yetenekli olduğunuz işlere daha fazla yönelebilirsiniz. İstekli olduğunuz konulara yoğunlaşabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün eşinizle veya ortaklarınızla ilgili olaylar sizi meşgul edebilir. Uğraştığınız konularda daha fazla hırs yapabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili aldığınız kararlarda eşinizden destek alabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle birlikte program yapabilirsiniz. İstekli olduğunuz konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Gizli konular gündeme gelebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatınızda başarı için sarf ettiğiniz çabanın ödüllerini alabilirsiniz. Bugün işteki teknik konularla uğraşabilirsiniz. Eğitim almak istediğiniz konularda gelişmeler olabilir. İşteki sorumluluklarınızın arttığını düşünebilirsiniz. Bu konuda alternatif planlar üretebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara gün içinde zaman ayırmak size iyi gelebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün yaratıcı olduğunuz konularla kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. İşlerinizde olumlu gelişmeler olabilir. Kadınlardan alacağınız destek sizi rahatlatabilir. Çocuklarınızla ilgili konular da sorumluluk almanız gerekebilir. Harcamalarınızı denge de tutmaya çalışmalısınız. Gizli konular gündeme gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün evinizi güzelleştirmek için harcama yapabilirsiniz. Sevdiğiniz insanları evinize çağırmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak size iyi gelecek. Gün içinde sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Ailevi konularda daha rahat davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için farklı planlar yaratabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yakın çevrenizdeki gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizde ilişkide olduğunuz kişiden destek alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Toparlanması gereken konularda destek görebilirsiniz. Geleceğinizi etkileyecek konularda eğitsel konular gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün maddi konularda daha fazla çalışmanız gerekebilir. Eğitim almanız gereken işlerde yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda hırslı davranabilirsiniz. Güçlü kişilerden alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Çalışmalarınızın ödülünü alabilirsiniz. Gelişmesini beklediğiniz işleri daha iyi hale getirmek için sorumluluk alabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Hassas olduğunuz konularda hayaller içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önemli olan konularda inat edebilirsiniz. Gün içinde sanatsal konulara yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde ikili ilişkileriniz önem kazanacak. Yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Tamamlamanız gereken işlerinizde planlama yapabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda küçük kısmetler olabilir. Gün içinde işlerinizle ilgili yeni planlamalar yapmanız gerekebilir. Başarılı olmak için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Gelecek planlarınız yönünde daha hırslı davranabilirsiniz. Gizli konulardan uzak durmanızda fayda var. Sorumluluklarınız artabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün geleceğinizle ilgili hayaller kurabilirsiniz. Bunları gerçekleştirmek için çevrenizden destek görebilirsiniz. Gün içinde karar vermeniz gereken konular sizi sıkıştırabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizi en iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Aynı meslek grubundan kişilerle zaman geçirmek ufkunuzu açabilir. Eğitsel konulara yönelebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün keyif aldığınız konulara yönlenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerle ilgili üstlerinizle görüşebilirsiniz. İş ortamında göz önünde olmak size keyif verecek. Devam eden işlerinizde yeni kararlar gündeme gelebilir. Bürokratik konularda uyanık olmalısınız. Yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız üretken olacağınız bir gündesiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün hedeflediğiniz konuları eğitimler alabilirsiniz. Gün içinde yabancılarla ilişkileriniz önem kazanabilir. Sanatsal işlerle uğraşabilirsiniz. Eski ilişkilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak için mücadele verebilirsiniz. Başarılı olmak için işlerinizi yeniden planlamanız gerekebilir. Hırsınızı göstereceğiniz bir gündesiniz.