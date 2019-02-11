11 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Kişisel yetenekleriniz konusunda yapıcı girişimlerde bulunabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız için kararlılık göstereceğiniz koşullar oluşabilir. İşinizle ilgili konularda daha hırslı davranıp, mücadeleci davranabilirsiniz. Başkalarından destek göreceğiniz zamanlar var. Öğleden sonra karşınızdakini anlamak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Günün ilk yarısında aşk hayatınızda sıkışmalar yaşanabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz, yapıcı aktivitelerle uğraşmaktan zevk alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için azimli olacağınız zamanlar var. Kişisel hassasiyetiniz olduğu konularda esneklik gösteremeyebilirsiniz. Öğleden sonra üstünüzde duygusal baskı hissedebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün farkında olmadığınız, gizli kalan konularla uğraşabilirsiniz. Sabah saatlerinde ilişkilerinizde sıkışmalar, yanlış anlaşılmalar olabilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Aşılması gereken engeller varmış gibi, koşulları zorlayabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda yapıcı davranmaya özen göstermeniz sizin için faydalı olur.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Gelecek beklentilerinizi oluşturabilirsiniz. Yeni temeller atabilmek için güç sarf edeceğiniz ve yapıcı aktivitelerin olduğu zamanlar var. Akşam saatlerinde iletişim çatışmalarına karşı dikkatli olmalısınız. Fikirlerde çok ısrarcı davranmamakta fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

İş hayatınızla ilgili konularda daha yapıcı davranacağınız bir gündesiniz. Bürokrasi ile uğraşacağınız zamanlar var. Hedeflerinize ulaşmak için hırslı ve kararlı davranabilirsiniz. Annenizle, ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bugün yaşayacağınız olaylara karşı kimi zaman esneklik gösteremeyebilirsiniz, sakin olmakta fayda var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yeni ufuklara açılma ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. İşyerinizde eğitimler düzenleyerek, fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Gün içinde akademik konulara zaman ayırarak teknik bilginizi geliştirmek size iyi gelecektir. Gitmek istediğiniz yolculuklar için plan program yapmaya başlayabilir, arkadaşlarınızı da dahil etmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Sabah saatlerinde ilişkilerinizle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarla ilgileneceğiniz zamanlar var. Mücadeleci tavrınızla bunların üstesinden gelebilirsiniz. Finansal konularınızda daha kararlı davranacağınız bir gündesiniz. Öğleden sonraki zamanlarda kendinizi duygularınıza kaptırmış hissedebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Eşinizle ilgili konular bugün gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde daha yapıcı davranacağınız zamanlar var. İlişkileriniz de yaşanan sıkışmalara karşı, dengede kalmaya çalışmalısınız. Kimi zaman olaylara karşı esneklik gösterememe durumu olabilir. Duygusal baskı hissedebilirsiniz. Size ilham veren konularla uğraşabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün iş yerinizde beraber çalıştığınız insanlarla ilgili konular sizi meşgul edebilir. Sağlıkla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, kendinize daha fazla özen göstermeye çalışın. İş hayatınızdaki görevlerinizle ilgili konularda kararlılık göstereceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerini daha dingin ve paylaşım içinde geçirebilirsiniz. Çatışmalara dikkat etmekte fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sabah saatlerinde yaratıcılık ve zevklerde sıkışma olabilir. Spekülatif konularda ısrarcı davranmamaya özen göstermelisiniz. Çocuklarınızla ilgili olaylarda kararlı davranmanız gereken zamanlar var. Eşinizle birlikte keyif verici faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Güven ve paylaşım içinde olmak size iyi gelecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Günün ilk yarısı aile fertlerinin arasındaki ilişkilerde huzursuzluk olabilir. Birbirinizi anlamak için çaba göstermek durumunda kalabilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerinizde yapıcı davranmaya özen göstereceksiniz. Zaman zaman olaylara karşı esneklik göstermede zorluklar yaşayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Düşüncelerinizde kararlılık göstereceğiniz bir gündesiniz. Farklı görüşlerinizi dile getirmek isteyebilirsiniz. Eğitim alanında yeni gelişmeler olabilir. Yakın çevrenizle ilgili konularda yapıcı davranabilirsiniz. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akşam saatleri içinde eşinizle paylaşımlarınız artabilir.