14 yıllık bu sırrı öğrendi annesini, babasını ve 3 kardeşini katletti!

ABD'nin Alabama eyaletinde meydana gelen olay tüm ülkeyi dehşete düşürdü. Yaşı henüz 10'lu yaşların başındayken annesi ve anneannesinin mücevherlerini çaldığında bu olay aile içinde büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Okulunda olay çıkarmak ya da deney amaçlı küçük canlı hayvanları çakmakla yakmak gibi saldırgan tutumlar içindeydi. Bu davranışlar karşısında anne ve babasının elinden hiçbir şey gelmiyordu. Son olay ise ailenin kaderini tamamen değiştirdi.

14 yıl boyunca sevgi dolu bir ailede büyüdü. Ne annesi ne de babası bir dediğini iki etmedi. Dört kardeştiler. Diğer üç kardeşi ondan küçüktü. Evin ağabeyiydi. İlk çocuk olmak demek sorumlulukların da onda olması demekti. Ancak o pek de bu sorumluluğu taşıyabilen biri değildi. Yine de annesi ve babası durumu anlayışla karşılıyor, yaptığı tüm dengesiz hareketlerine rağmen onu olduğu gibi kabulleniyordu. 2019'un sonbaharında yaşanan bir olay ailenin kaderini tamamen değiştirdi.

AİLESİNİ ZOR DURUMDA BIRAKIYORDU

ABD'nin Alabama eyaletinde sakin bir kasaba olan Elkmont sakinleri için sıradan bir eylül günü. Burası öyle bir kasaba ki herkes herkesi tanıyor, bir konunun sır olarak kalması pek de mümkün olamıyordu. 14 yaşındaki Mason Wayne Sisk, ailesinin ayrık otu olarak görülen bir gençti. Evin en büyük çocuğu olmasına rağmen kavgacı ve öfkeli tavırlarıyla annesi ve babasını her zaman zor durumda bırakacak davranışlar sergiliyordu.

Yaşı henüz 10'lu yaşlarının başındayken annesi ve anneannesinin mücevherlerini çaldığında bu olay aile içinde büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Okulunda olay çıkarmak ya da deney amaçlı küçük canlı hayvanları çakmakla yakmak gibi saldırgan tutumlar içindeydi. 35 yaşındaki annesi Mary Sisk ve 38 yaşındaki babası John Sisk'in elinden hiçbir şey gelmiyordu. Mason Wayne Sisk, ağırbaşlı bir ağabey olmak yerine agresif tavırlarıyla Sisk ailesini her daim zor durumda bırakıyordu.

KARŞILAŞTIKLARI MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR

Takvimler 2 Eylül 2019 gecesini gösteriyordu. Saat 23.00 sularında 14 yaşındaki Mason Wayne Sisk, polise telefon açtı. Sisk, memurlara şunları söyledi:

"Üst katta silah sesi duydum. Şu anda evin bodrum katındayım. Çok korkuyorum. Evde kötü bir şeyler oluyor şu anda."

14 yaşındaki genç soğukkanlı ama tedirgindi. Gencin telefonuyla harekete geçen ekipler vakit kaybetmeden olay yerine ulaştı. Ridge Road'daki eve hızlıca ulaşan ekipler eve vardıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evin üst katında 38 yaşındaki baba John Sisk, 35 yaşındaki anne Mary Sisk, 6 aylık Colson, 6 yaşındaki Grayson ve 5 yaşındaki Aurora'nın cansız bedenlerine ulaşan ekipler, kendilerine telefon açan genci bulmak için evi incelemeye devam etti. 14 yaşındaki Mason Wayne Sisk, evin bodrum katındaydı. Karşısında polisi gördüğünde ağlamaya başladı. Mason Wayne konuşamayacak haldeydi. Ancak polis evde tuhaf bir şeyler olduğunun farkındaydı.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ KAFA KARIŞTIRDI

Sisk ailesinin beş üyesinin silahla öldürülmesi küçük bir kasaba olan Elkmont'ta şok etkisi yaratmıştı. Komşular derin bir sessizlik içindeydi. Yıllardır sakin bir hayat süren Elkmontlular, neredeyse Sisk ailesinin tüm üyelerini yok edecek böylesine kanlı ve vahşi bir saldırıyla yüz yüze gelmiş olmaktan ötürü tedirgindi. 14 yaşındaki Mason Wayne Sisk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan vahşi olaya aileden tanıklık eden kişi Mason Wayne Sisk'ti ve polis merkezinde söyleyeceği her şey polisin bu vahşi cinayeti çözmesinde etkin bir rol oynayacaktı.

Polisin soruları karşısında 14 yaşındaki Sisk önce tedirgin ve korku dolu cevaplar verdi. Polis, Sisk'in cevapları karşısında tam olarak aradığını bulamamıştı. Saatler süren diyaloglarda yeterli ipucuna bir türlü yaklaşılamıyordu. Bu durum Sisk'in çelişkili ifadeler vermesine kadar devam etti.

Memurlar, karşılarındaki 14 yaşındaki çocuğun tutarsız ifadeleri karşısında şaşkındı. Bu durumu yaşadığı şoka bağlamak da mümkündü ama kuşkucu memurlar daha başka bir şeyden şüphelendi. Yoksa katil 14 yaşındaki Mason Wayne Sisk miydi?

'YAPTIĞIM EYLEMDEN ÖTÜRÜ PİŞMAN DEĞİLİM'

Uzun süren sorgulamalar sonucunda polis memurları aradığı cevaba yaklaşmıştı. Mason Wayne Sisk artık köşeye sıkışmıştı. Sonunda ekiplerin beklediği itiraf geldi. Mason Wayne Sisk,"Onları ben öldürdüm" dedi. Memurlar görevlerini başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu ve olayın korkunçluğu karşısında şaşkınlığını yaşıyordu. Polis merkezine gelirken gözyaşlarına hakim olamayan 14 yaşındaki çocuk gitmiş, yerine başka biri gelmişti sanki. Çünkü Sisk şu sözleri de memurları söylemişti: "Yaptığım eylemden ötürü pişman değilim."

Polis bu sözlerden sonra olay yerinde inceleme yapmaya devam etti ve cinayetin işlendiği silahı buldu. Artık her şey ortadaydı. Sisk bir katildi. 14 yaşında annesini, babasını ve üç kardeşini gözünü kırpmadan öldürmüştü. Peki bu korkunç cinayeti işlemesine sebep olan olay neydi? Sisk'in ailesiyle arasında son dönemde ne gibi bir problem vardı? Polis memurları dehşet veren cinayetin sebebi çözmeye kararlıydı.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEK İÇİN KAHVESİNE FISTIK EZMESİ KATMIŞ

Polisin yaptığı araştırmalar kısa zamanda sonuç verdi. Sonuç çarpıcıydı. 14 yaşındaki Mason Wayne Sisk, Mary ve John çiftinin ilk çocuğuydu. Ancak o bir evlatlıktı. Biyolojik annesi Mary, biyolojik babası John değildi. Bu gerçeği 14 yaşındayken öğrenen Mason Wayne Sisk, yıllarca kendisinden saklanan bu gerçeği öğrendiğinde adeta çılgına dönmüştü. Sisk'in kuzeni Daisy McCarty, bu gerçeği öğrendikten sonra onun psikolojisinin bir anda kötüye gittiğini söyledi memurlara. McCarty, "Yıllarca ondan saklanan gerçeği yakın zamanda söylediler ona. Bence onu böyle korkunç bir eyleme iten en önemli şey buydu" diye konuştu. Kuzeni, Sisk'in cinayetlerden önce de agresif davranışlar sergilediğini doğruladı. Yaşanan olayın kısa zamanda çevrede duyulmasından sonra çiftin yakınları derin bir üzüntüye boğuldu.

Öğretmen olan anne Mary Sisk'in sınıfındaki bir çocuğun anneannesi, talihsiz kadın için, "Onun kadar iyi bir insan daha tanımadım" yorumunda bulundu. Kozmetoloji uzmanı baba John Sisk de çevresinde sevilen ve sayılan biriydi. Cinayeti işlediği tabancayı anneannesinin evinden çaldığı ortaya çıkan Sisk'in ailesindeki herkesi başından vurduğu açıklandı.

Yetkililer, Sisk'in korkunç eylem öncesinde alerjisi olmasına rağmen annesinin kahvesine fıstık ezmesi kattığını ancak annenin bu kahveyi içip içmediğini ve ölmeden önce herhangi bir alerjik reaksiyon gösterip göstermediğinin tespit edilemediğini duyurdu. Ülkenin gündemine bomba gibi oturan ve şu anda 16 yaşında olan Sisk'in 12 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Derleyen: Can Şişman/Milliyet