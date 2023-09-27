'Peri cesedi buldum' deyince yer yerinden oynadı! 'Toprağa ver, yoksa kötü olur'

Her zamanki gibi çektiği fotoğrafları kendi internet sitesine koymuştu. Ancak bunlar, diğerlerinden oldukça farklıydı. Genç adam bir peri cesedi bulduğunu iddia ediyordu. Röntgen taramasına göre de perinin vücut yapısı bir çocuğunkiyle aynıydı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Yer yerinden oynadıktan sonra ortaya çıkan gerçek ise bakın ne oldu.

Derleyen: Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr - Takvimler 2007'nin Mart ayının son günlerini gösteriyordu. İnternette bir anda elden ele dolaşan bir fotoğraf kısa sürede binlerce kişiye ulaşmıştı. Birleşik Krallık'a bağlı İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Dan Baines'in kendi internet sitesinden paylaştığı fotoğraflar herkesi şaşkına çevirmişti. Baines, paylaştığı fotoğrafların yüzyıllardır masallara, efsanelere ve mitolojik hikayelere konu olmuş olan perilerin gerçek olduğuna ilişkin bir kanıt olduğunu öne sürüyordu. Hatta bir köpek gezdiricisi tarafından bulunduğunu iddia ettiği mumyalanmış 'peri' cesedinin uzmanlar tarafından incelendiğini iddia ederek kalıntıların gerçek olduğunu söylüyordu. Bu iddia karşısında kayıtsız kalmak oldukça zordu. Baines'in paylaşımından kısa bir süre sonra sadece bir gün içinde sanatçının internet sitesini tam 20 binden fazla kişi ziyaret etti. Ancak gerçekler ortaya çıktığında işin seyri de değişecekti.

'Peri' cesedinin vücut bütünlüğünü koruduğunu belirten Baines, "Sağlam kulaklara, kanatlara, saçlara ve dişlere sahip. Bu ceset, bir periye ait olduğunu doğrulayabilecek antropologlar ve adli tıp uzmanları tarafından incelendi" ifadelerini kullanarak ortaya attığı iddiayı güçlendirecek söylemlerde bulundu. Banies'e göre 'peri' cesedi üzerinde röntgenlerle yapılan incelemede perinin vücut yapısının bir çocuğunkiyle aynıydı ancak kemikler oldukça hafif ve kırılgandı.

CEVAP VERMEK İÇİN GÜNDE 4 SAAT HARCADI

Dan Baines’in internet sitesi üzerinden paylaştığı fotoğrafların gündem olmasının hemen ardından benzer peri kalıntıları bulduğunu iddia eden kişilerden yüzlerce e-posta aldı. Binlerce kişi, aklına takılan soruları sorarak Baines’ten cevap bekliyor veya paylaştığı fotoğraflarla dünyanın farklı noktalarında da peri cesetleri bulduğunu iddia ediyordu. Baines, artık konuyla ilgili aldığı e-postalara yanıt vermek için günde 4 saat süre harcamaya başlamıştı. Giderek daha fazla kişi tarafından takip edilmeye başlanan esrarengiz olayın gerçek yüzünün ortaya çıkması ise pek de uzun bir zaman almadı.

'İLGİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Habere odaklanan onlarca kişi, tarihe bakmayı unutmuş ve aslında dev bir şakanın kurbanı olmuştu. Hayatını sihirbazların gösterilerde kullandığı malzemeleri tasarlayarak kazanan Dan Baines’in paylaştığı peri cesedinin aslında sadece yaklaşan 1 Nisan için planlanmış olan bir şaka olduğu ortaya çıktı.

Günlerce durumu bozuntuya vermeden ciddi bir şekilde götüren Baines, 1 Nisan sabahı fotoğrafları yayınladığı sitede paylaştığı notta şunları söyledi:

"İnternet siteme ve bu konuya gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Benim gibi siz de perilere inansanız bile bu konunun sahte olabileceğine dair her zaman içinizde bir şüphe olduğunu biliyorum. Ancak bu gördüğünüz ceset benim tarafımdan yapıldı ve tamamen sahte. Ancak yine de bir peri tarafından yapılacak bir büyünün gerçek olabileceğini düşünmeniz ve tarafımdan hazırlanmış bu 1 Nisan şakasına inanmış olmanız, hayatınız boyunca unutmayacağınız güzel bir anı olarak sizinle kalacak. Umarım son birkaç günde yaşanan olaylardan dolayı gücenmemişsinizdir, eğer öyleyse tüm içtenliğimle özür dilerim. Cottingley Perileri'nin bir aldatmaca olduğunun ortaya çıkması tam 50 yıl sürdü. Siz ise birkaç gün boyunca bu gizeme katlanmak zorunda kaldınız."

Baines, yaşananların 1 Nisan şakası olduğunu açıklamasından sonraki süreçte kendisine periler ile ilgili e-postalar gelmeye devam ettiğini söyledi. Heykeltıraş ve illüzyon tasarımcısı Dan Baines, yaptığı sahte peri cesedini şakanın ardından internetteki bir müzayedede yaklaşık 300 pound (yaklaşık 10 bin lira) karşılığında satmayı başardı.

ŞAKA OLDUĞUNA HÂLÂ İNANMAYANLAR VAR

Dan Baines, peri cesedinin gerçek olmadığını ve tamamen 1 Nisan şakası olduğunu açıklamış olsa da perilerin gerçek olduğunu düşünen birçok kişi onun açıklamalarını reddetti.Üstelik bu 'peri'li fotoğrafın gerçek olduğunu 16 yıldır ısrarla savunanların sayısı da bir hayli çok. Bazı kişilere göre Baines gerçeklerden korktuğu için her şeyi örtbas ediyordu. Baines'in bu iddialara yanıtı şöyle oldu:

"Bir aldatmaca olduğunu söylememe rağmen hâlâ bunun gerçek olduğuna inanıyorlar, örtbas ettiğimi düşünüyorlar. Peri gördüğünü belirterek aynı şeyleri gördüklerini söyleyen insanlar oldu. Bana gelen mesajlar arasında peri cesedini en kısa sürede toprağa vermemi aksi durumda sonuçlarına katlanacağımı söyleyen bir kişi bile vardı."

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