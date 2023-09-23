Bu nasıl anne? 17 yaşındaki hamile kızına kürtaj ilacı verip, ölü doğan bebeği yaktı

ABD'de yaşayan Jessica Burgess, hamile kalan 17 yaşındaki kızına kürtaj hapları vermek ve ölü doğan bebeğin cesedini yakıp gömmekle suçlandı. Mahkemeye sunulan anne-kızın Facebook mesajlarında "Kanıtları yakmamız gerektiğini hatırlıyor musun?" yazdığı görüldü. Mahkeme Burgess ve kızına hapis cezası verdi.

ABD'nin Nebraska eyaletinde yalayan 42 yaşındaki anne Jessica Burgess, 20 haftalık hamile olan 17 yaşındaki kızı Celeste'ye kürtaj hapları vermek ve kızının karnında ölen bebeğin cesedini yakıp gömmek için yardım ettiği gerekçesi ile 2 yıl hapis cezası aldı.

YASALARA GÖRE 12 HAFTADAN SONRA KÜRTAJ YASAK

Savcılara göre; gebeliği sona erdirmek için haplar aldıktan sonra, Celeste ölü doğmuş bir fetüs dünyaya getirdi. O dönemde Nebraska yasalarına göre 12 haftadan sonra kürtaj yasaktı. Mahkeme kayıtlarına göre Celeste Burgess'ın gebeliği bu noktadan çok öteydi. Polis, Burgess ailesinin kanıtları yok etmek için fetüsü gömmeden önce yaktığını söyledi.

ANNE VE KIZINA HAPİS CEZASI

Jessica Burgess, temmuz ayında yalan ifade vermek, 20 haftadan sonra gebeliği sona erdirmek ve ölü bir insan vücudu saklamak, kaldırmak veya terk etmek suçlarından suçlu olduğunu itiraf etti. Her bir suç için bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, yalan ifade ve insan kalıntılarıyla oynamanın cezaları eş zamanlı olarak işleyecek ve diğer suçlar için verilen ceza ile ardışık olarak infaz edilecek. 17 yaşındaki Celeste Burgess da 90 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FACEBOOK MESAJLARI KANIT OLARAK SUNULDU

Öte yandan; Facebook'un ana şirketi Meta, polise Celeste ve Jessica Burgess'ın birbirlerine gönderdiği özel Facebook mesajlarını mahkemeye sundu. Bir mesajda Celeste'nin, Jessica'ya "Kanıtları yakmamız gerektiğini hatırlıyor musun?" dediği belirtildi.

Haberler.com