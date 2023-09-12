167 kişinin bulunduğu yolcu uçağı tarlaya acil iniş yaptı

Rusya'nın Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı. Kazada yaralanan olmazken, uçağın ilk olarak teknik nedenlerden dolayı iniş talebinde bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın Soçi kentinden 161 yolcu, 6 mürettebat ile kalkan Ural Havayolları'na ait uçak, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya araziye acil iniş yaptı. Acil inişte yaralanan olmazken uçağın teknik nedenlerden dolayı acil iniş yaptığı belirtildi.

TARLAYA ACİL İNİŞ YAPTI

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'ndeki Omsk şehrine gitmek üzere Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Novosibirsk bölgesindeki bir tarlaya acil iniş yaptı.

YARALANAN OLMADI

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "İniş sorunsuz bir şekilde yapıldı. Uçakta 161 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu, yaralanan olmadı" ifadeleri kullanıldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Rus medyası ise yolcu uçağının ilk olarak teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanına iniş talebinde bulunduğunu, daha sonra uçağın bir tarlaya indiğini, yolcuların tahliye edildiğini belirtti.

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