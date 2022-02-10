18 yaşındaki öğrencisini otel odasına götürüp birlikte olduğu ortaya çıktı

İskoçya'da 23 yaşında öğretmenlik yapan Melissa Tweedie, okul balosundan sonra öğrencisi ile birlikte olmakla suçlanıyor. Görülmeye başlanan davada, öğrenciler ilk kez ifade verirken, Tweedie, meslekten ihraç edilme tehlikesi ile karşı karşıya...

İskoçya’da geçtiğimiz haftalarda bir okulun balo gecesinde 23 yaşındaki öğretmen ve 18 yaşındaki öğrencisinin birlikte olduğu ortaya çıkmış, ülkeyi sarsan iddialar sonrası soruşturma başlatılmıştı.

2017 yılında meydana gelen olayda, o dönem 23 yaşında olan Melissa Tweedie’nin, Glasgow’daki SWG3 gece kulübünde öğrencilerle eğlendikten sonra, 18 yaşındaki öğrencisi ile otel odasında birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Şu anda Dubai’de yoga eğitmeni olarak çalışan Tweedie, iddiaların ardından İskoçya Genel Öğretim Konseyi (GTCS) tarafından kayıt dışı bırakılmakla karşı karşıya.

Önceki gün görülen davada, sanıkların ifadesine göre, Tweedie, öğrencileriyle birlikte gece kulübüne gitti ve burada ‘uygunsuz bir biçimde’ dans etti.

Daha sonra 23 yaşındaki öğretmen, 18 yaşındaki öğrencisi ile birlikte otel odasına çıkarak birlikte oldu.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren öğrenci, seks yapmadan önce Melissa Tweedie’yi öptüğünü itiraf etti. İsmi açıklanmayan öğrenci ifadesinde, “Partiye Tweedie de geldi ve bizim masamıza oturdu. Bayan Tweedie’yi otele biz davet etmedik. Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Biz içki içiyorduk fakat o içmiyordu. Bir anda kendimi odada buldum. Odada sadece ben ve Bayan Tweedie kalmıştık. Odamda seviştik. Gece orada kaldı ve sabah sessizce odadan çıktık.” dedi.

İsmi açıklanmayan öğrenci ifadesinde, Tweedie’nin “Bir dakikalığına ben öğretmen değilmişim gibi davranabilir miyiz?” dediğini de öne sürdü.

Gleniffer Lisesi Başkan Yardımcısı Heather Prentice, mahkemeye, öğretmenin ‘kıyafeti’ nedeniyle endişeleri olduğunu açıklarken, 60 yaşındaki Prentice, “Kıyafetin oldukça açık, kısa ve düşük kesim olduğunu hatırlıyorum. Gece dışarı çıkacakmış gibi görünüyordu.” dedi.

sözcü.com.tr