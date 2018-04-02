2 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ilişkiler konusunda hassas dengeler olabilir. Endişe duyduğunuz olaylar daha fazla gündeme gelebilir. Finansal yatırımlarınız için kararlar almak isteyebilirsiniz. Beklenmedik konularda dönüşümler olabilir. Sizi bağlayan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda hedefleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün sevdiğiniz kişi sizden duygusal olarak destek bekleyebilir. Ortaklı konularda eksikleri toparlamaya çalışacağınız bir gündesiniz. Karşınızdaki insanlar beklentilerinizi tam olarak karşılayamadıklarını hissedebilirsiniz. Gün içinde açık düşmanlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sizi uğraştıran durumlar keyfinizi kaçırabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün iş yeriniz, yaptığınız işlerle ile ilgili konularda düşünceleriniz ön planda olabilir ve sizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte işlerinizi ilerletmek için çaba sarf edebilirsiniz. Detaylandırmanız ve bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Sizi yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sağlığınızı etkileyecek durumlardan uzak kalın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde riskli durumlar oluşabilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız konulardan iyi iş çıkarabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular zamanınızın büyük bir kısmını alabilir. Gün içinde ihtiyacınızdan fazlası için harcama yapmamaya özen gösterin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün eviniz ile ilgili ayrıntılar dikkatinizi çekebilir. Güvenlik konusunda dikkatli olmaya çalışın. Gün içinde toprak ve emlak ile ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni şeyler öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. İşlerdeki eksikleri tamamlamak için uygun bir gündesiniz. Küçük aksiliklere karşı dikkatli olun.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün işleriniz ile alakalı birçok konuda çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizi tekrar kontrol etmenizde fayda var. Gün içinde kafanız karışık olabilir. Duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz. Kulağınıza asılsız dedikodular gelebilir. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çaba göstereceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün finansal konularınız ön planda olabilir ve karar vermekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çalışabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularla ilgili daha fazla şey öğrenmek için araştırma içinde olabilirsiniz. Bu konuda harcamalarınız artabilir. Yeni gelir kaynakları yaratmak isteyebilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün kendi içinize dönük olabilirsiniz. Önem verdiğiniz konular hakkında düşünmek ve yeniden şekillendirmek isteyebilirsiniz. Hayalini kurduğunuz şeyler tam istediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Hassas olduğunuz konular ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün beslenmenize dikkat etmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün elinizde olmayan sizin dışınızda gelişen olaylar gerilim yaratabilir. Bazı olaylar göründüğünden daha farklı olabilir. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmeye çalışırken detaylar içinde kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün geleceğiniz hakkında düşünebilir ve hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni hedef ve fikirler içinde olabilirsiniz. Bu konuları detaylandırmak için uygun bir gündesiniz. Arkadaşlarınızdan bu konularda yardım alabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız gruplarla, yeni işlere girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. Kararlarınız da duygusal davranmayın.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün mevcut işlerinizi ve projelerinizi tekrar gözden geçirmek, toparlamak isteyebilirsiniz. Üstlerinizden bu konuda destek alacaksınız. Bugün hedeflediğiniz konularla toplum önünde görünür olmak isteyebilirsiniz. Bürokratik işler biraz canınızı sıkabilir. Mesleki konularınızda yükleriniz artabilir. Hayatınızda bazı konuları fark etmekte zorlanabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün her şeyi bir kenara bırakıp farklı şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Değişik konulara ilgi duyabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde keyifli şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha hızlı büyüme sağlamak isteyebilirsiniz.