2050 yılından insanları kıyamet hakkında uyarmak için gönderildiğini söyledi! Tarih verdi

Orrin isimli bir adam 2050 yılından Dünya'ya gönderilen bir zaman yolcusu olduğunu iddia ediyor ve aynı zamanda hit film serisi The Matrix'in düşündüğümüzden daha gerçek olduğunu dile getiriyor. İnsanları uyarmak için gelecekten günümüze geldiğini iddia eden Orrin’in kehanetleri herkesi şaşırtmayı başardı.

Kendi kendisini bir zaman yolcusu olarak ilan eden Orrin isimli bir adam, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerinden birinin gerçeğe düşündüğümüzden daha yakın olduğunu iddia etti. 2020 yılın Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok izlenen talk şovlarından biri Dr. Phil’e katılan Orrin kısa sürede ünlendi.

“BİR ŞİRKET TARAFINDAN TUTULUYORUZ”

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlarla röportajlar yaptığı bilinen bir kanal olan Apex TV'nin klibinde Orrin, hepimizin bir matriste yaşadığımızı iddia etti. 2050 yılında Dünya’yı kıyametten kurtarmanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirten Orrin,“Bir şirket tarafından tutuluyoruz. Kendimizden nefret etmek, cinsiyet, ırk, cinsellik, kimlik ve tercih temelinde bizi bölmek için pazarlama planları ve propagandalarıyla bize yalan söylüyorlar. Bireyselliğimiz tarafından bölünüyoruz, bu yüzden 'biz' terimini kullanıyoruz. Çünkü biz kolektif bir bilinciz ve 2050'de Dünya'yı kıyametten kurtarmak bizim ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

“MATRIX TAMAMEN DOĞRU”

Orrin, Matrix'in hit üçlemesinin "tamamen doğru" olduğunu söyleyerek "bir simülasyonun içindeyiz" iddiasında bulundu. Röportaj boyunca robotik bir sesle konuşan Orrin, “Devrime ihtiyacımız var, şu anda sosyo-politik statü gibi mevcut sistem, belirli bir şekilde aşağı bakan ve ses çıkaran insanları somurtuyor. Toplum gibi, çevre gibi daha iyi şeylere değer vermemiz için tüm kurumu ve çerçeveyi değiştirmeliyiz.” diye konuştu.

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