24 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün ilgilendiğiniz konularda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak mücadele içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylar sizi zorlayabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yolculuk planlarınızda değişiklik yapabilir, yeni organizasyonlar planlayabilirsiniz. Değişik konulara ilgi duyabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün sizi endişelendiren konular daha fazla gündeminizi meşgul edebilir. Borç ve alacaklarınızla ilgili konularda finansal destek alabilirsiniz. İşleriniz için mücadele etmeniz gerekebilir. Duygusal konularda dalgalanmalar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sıkışıklıklar meydana gelebilir. Yaşadığınız olayların sağlığınızı bozmasına izin vermemelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkışıklık oluşabilir. Eşinizle ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işler sizi uğraştırabilir. İşlerinizi toparlamakta sıkıntı duyabilirsiniz. İçinize kapanabilirsiniz. İşlerinizdeki yoğunluk sizi zorlayabilir. Akşam saatlerinde daha sakin olabilirsiniz. Sorumluluklarınızı geç saatte bırakmayın.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İş arkadaşlarınızla birlikte üzerinde çalıştığınız projeleri tamamlama fırsatı bulabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için uygun bir günde değilsiniz. Gün içinde sizi yoran koşullar oluşabilir. Hizmet aldığınız kişilerle yapacağınız görüşmeler sizi zorlayabilir. Duygusal olarak içinize kapanabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha sakin uğraşlar koyabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün keyif aldığınız işlerinize yönelebilirsiniz. Aşkta mücadeleler olabilir. Uğraştığınız konularla ilgili bitişler olabilir. Gün içinde değişen olaylar sizi duygusal olarak yorabilir. Çocuklarınız sizi oyalayabilir. İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Akşam saatlerinde toparlamanız gereken işlere yönelebilirsiniz. Sakin kalmaya gayret edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün ailevi konularda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Kendinizi daha güvende hissedeceğiniz kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Parasal konularda dalgalanmalar olabilir. Duygusal yönden sizi zorlayıcı durumlar oluşabilir. Mücadele ettiğiniz konularda zorlanabilirsiniz. İş hayatınızda sorumluluklarınız artabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün işlerinizle ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle görüşebilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda aksamalar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kabullenmeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde işleriniz daha da sıkışabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün bütçenizle ilgili gelişmeler olabilir. Maddi kaynaklarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi ön plana çıkaracağınız işlere yönelebilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız yardımlarla işlerinizi toparlayabilirsiniz. İşlerinizi ilerletmekte zorlanabilirsiniz. Sabırlı olmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün kişisel hassasiyetiniz olduğu konularda sakin kalmalısınız. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin. Duygusal olaylar sizi biraz zorlayabilir. İşlerinizde aksamalar olabilir. İşlerinizde yoğunluğunuz artabilir. Toparlamanız gereken işlere yönelebilirsiniz. Bazı konularda feragat etmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde işleriniz sonuçsuz kalabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sizi zorlayan olaylar karşısında kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bu konuları kabullenerek aşabilirsiniz. Ruhsal gelişiminiz için kendi içinize dönebilirsiniz. Duygusal konularda mücadele içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi sıkışmış hissediyorsanız, destek alabilirsiniz. Çatışmalardan uzak durun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız yardımlarla sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için fırsat yakalayabilirsiniz. Mesleki gruptan insanlarla organizasyon yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için uğraşabilirsiniz. Koyduğunuz hedeflerle ilgili üstlerinizle görüşmek iyi olabilir. Sıkışan işlerde program değişikliği yapabilirsiniz. Yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. İşlerinizde bürokratik engellere takılabilir. Sakin kalıp, yeni yön belirlemek için kendinize fırsat tanıyın.