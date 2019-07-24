24 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sevgilinize bir ilişkideki en değerli şeyi vermekten çekinmeyin: Güven ve sevgi! Bu yolla birlikte şefkatli, sevgi dolu saatler geçirmeniz daha olasıdır.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu başarılı bir iş yapmak için kötü bir gün. Kar sağlama şansınız zayıf olduğundan riskli projelerden uzak durun. Uzun vadede önemli kayıplara maruz kalabilirsiniz ve bugünün kararlarına pişman olacaksınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Fiziksel olarak kendinizi zinde hissediyorsunuz, fakat öncelikle başkalarının sağlığına daha çok önem veriyorsunuz. Buna rağmen, kendi sağlığınıza olan tutkunuzu kaybetmediğinizden emin olun.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Arkadaş çevrenizle olan ilişkiler güçlenecek. Muhalif bakış açıları kolayca uzlaştırılabilir ve açık, hoşgörülü bir atmosfer yaratabilirsiniz. Paylaştığınız karşılıklı güven artacak ve diğer insanlar sizinle rahat hissedecektir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hissedeceğiniz tüm ağrıları ciddiye alın, vücudunuzun belirli stres alanlarına dikkat çekmeye çalıştığını hafife almayın. Öğrendiğiniz iyileşme güçlerini kullanın, zihninizi ve bedeninizi canlandırın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ailenizle olan temaslarınızı yenilemek için bu zamanı kullanın. Memnun kalacaklardır ve eski anlaşmazlıkları, arabulucu olarak veya sorunları çözmek için ilk adımı atmanız bile mümkün olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün insanlarla etkileşim zor olacak. En küçük şeylere aşırı tepki veriyor ve tamamen yanlış anlaşıldığınızı hissediyorsunuz. Geri adım atmak ve argümanları daha sakin bir şekilde ele almaya başlamak iyi olur.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Kendinize fazla güvenmeyin veya dikkatsizlikten bir şeylerin gözünüzden kaçmasına izin vermeyin. Önemli şeyleri sakince düşünmek, uygulamaya koymadan önce her şeyi dikkatlice gözden geçirmek her zaman faydalı olacaktır.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bağımsız hissediyorsunuz, yeni deneyimlere açıksınız. Yeni ve ilginç birini tanımak için gerçek bir fırsatınız olsa bile, hiçbir şeye çok hızlı girmeyin.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Karmaşık konularla ve görünüşte imkansız olan görevlerle karşı karşıya kaldınız. Her şeye farklı bir perspektiften bakmaya çalışın ve özgün çözümler bulun.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İlişkinizin nasıl olması gerektiği, neyin anlaşılmadığı ve sizin için neyin sinir bozucu olduğu konusunda çok net bir fikriniz var. İhtiyaçlarınızı dile getirmek için bunu kullanın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Finansman söz konusu olduğunda işler iyi görünüyor. Her işlem iyi gidiyor ve olağan mücadeleler ve rekabetçilik gereksiz hale geliyor. Yeni yatırımları öğrenmek için bu süreyi kullanın.