28 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün maddi konularda daha fazla mesai harcayabilirsiniz. Bütçenizi oluşturup yatırım yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları temellendirmek için çaba sarf edebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Görüştüğünüz kişilerle ilişkilerinize dikkat edin, aldanmalar olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için istekli olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hassasiyetler oluşabilir. İşlerinizde büyümek isteyebilirsiniz. Sorumluluklarınız artış sizi yorabilir. İkili ilişkilerinizi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde beslenmenize dikkat etmelisiniz. İşleriniz için daha fazla mücadele verebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs- 21 Haziran)

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları organize etmeniz gerekebilir. İşlerinizde mücadele ettiğiniz konularda dağılmalar olabilir. Gün içinde fedakârlık yapmanız gereken durumlar olabilir. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için mücadele verebilirsiniz. Kendinizi düzgün ifade etmek önem kazanabilir.

YENGEÇ (22 Haziran - 22 Temmuz)

Bugün gelecek planlarınızla ilgili detaylı çalışma içinde olabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili işlerde dikkatli olun. İşlerinizi detaylandırmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda teknik işlerle ilgilenebilirsiniz. İletişimden kaynaklanan sıkıntılar olabilir.

ASLAN (23 Temmuz- 23 Ağustos)

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Üstlerinizle ilişkilerinizi güçlü tutmak önem kazanabilir. Farklı konularda yeni işlere girişmek isteseniz de temkinli davranmalısınız. Mevcut işlerde ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz ortamları seçebilirsiniz. İşlerinizdeki sorumluluk sizi daha iyi yerlere taşıyabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gün içinde yeni başlangıçlar yapmak için fırsatlar kovalayabilirsiniz. Kendiniz için yeni oluşumlar içinde olabilirsiniz. Özgürlüğünüz için vereceğiniz mücadele dağılmanıza neden olabilir. Beklenmedik konuşmaların içinde kalabilirsiniz. Akademik konular ilginizi çekebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün gündeminiz yoğun olabilir. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Eğitim almak istediğiniz konularla ilgili harekete geçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda kararlarınızı daha dikkatli almaya bakın. Duygusal yönden sizi bağlayıcı koşullar oluşabilir. İşlerinizde ellerinizi kirletmeniz gerekebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün eşinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için mücadele verebilirsiniz. Eğitimlere katılabilirsiniz. Kişisel olarak hassas olduğunuz konuların üzerinde durabilirsiniz. İlişkilerinizi daha iyi hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Sevdikleriniz için planlar yapabilirsiniz. Gün içinde gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Çalışma arkadaşlarınızın işlerine destek verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz konularda ani kararlardan kaçınmalısınız, aldanmalar olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Sağlığınızla ilgili konularda sıkıntılar olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yaratıcılık gereken konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar keyfinizi yerine getirecektir. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitimlere katılabilirsiniz. Bugün harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Bazı konularda daha kolay risk alabileceksiniz. İşlerinizi toparlama fırsatı bulacaksınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ailevi konular önem kazanabilir. Kendinizi geçmişinizde olan konular içinde bulabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinize daha fazla yönelmeniz gereken bir gündesiniz. İşlerinizde daha rahat ilerleme kaydedebilirsiniz. Emlak ve gayrı menkul işleriyle ilgilenebilirsiniz. İlgi duyduğunuz konularda eğitim almak isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi farklı işlere yönelmiş durumda bulabilirsiniz. Ticari görüşmeler önem kazanabilir. Detaylara dikkat etmelisiniz. Dikkatinizden kaçan hususlar olabilir. İşlerinizde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili konularda daha fazla uğraşabilirsiniz.