29 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugünlerde maddi konular ana gündeminiz haline geldi. Özellikle işinizle ilgili yatırımlar gündemde. Bugün beklediğiniz haber gecikebilir ama yeni yatırımlar için teklifler alabilirsiniz. Aşk hayatınız ise tam istediğiniz gibi gidiyor. Bu aşk sizin için çok önemli olduğunu fark ediyorsunuz ve aşkınızı ciddiye alıyorsunuz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugünlerde aşk yaşamınızda güçlü duygular içine girebileceğiniz zaman dilimine yaklaşıyorsunuz. Bu ana girer girmez ise zamanı ve konu ile ilgili potansiyelinizi çok iyi değerlendireceksiniz. İşinizle ilgili sizi ilgilendiren bazı konular gündeme gelebilir. Bu gündem sizi yaralamasın istiyorsanız yaptıklarınızı en ince ayrıntısına kadar anlatıp bu durumun artı ve eksilerini konuşmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugünlerde enerjiniz yüksek ancak konsantrasyon sorunu yaşayabilirsiniz. İş dışındaki sorunları dışarıda bırakıp aslında biraz konsantre olsanız iş potansiyeliniz hayli yüksek. Özel hayatınızda ise yine bir karşılıksız aşk içindesiniz, bu kalbinizi hayli yoruyor ancak siz bunu seviyorsunuz. Yakın zamanda yine anlayacaksınız ancak bu biraz zaman alacak.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugünlerde uykusuzluk problemi yaşabilirsiniz. Bunun işinize ve hayatınıza olumsuz etkileri tahmin ettiğinizden fazla. O nedenle her sorunu içinize atarak biriktirmekten vazgeçmelisiniz. Kimseyi kırmamak doğru bir yöntem değil, hakkınızı ve haklılığınızı yüksek sesle ifade etmelisiniz. Ayrıca siz duygusal bir kişiliğe sahipsiniz, zaten kimseyi incitmezsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün duygusal çıtanız çok yüksek. Bugünü ailenize ayırmanız hem size hem onlara iyi gelecektir. Öğle saatlerinde iş arkadaşlarınızla yapacağınız sohbet size bambaşka kapılar açabilir. Aşk hayatınızla ilgili yenilikler içinse oldukça ideal bir gün. Parasal konular için kaygılanmayı şimdilik erteleyebilirsiniz, kaygılanacak bir durum yok.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Başarı sizin için olmazsa olmaz. Üstelik işinizle ilgili istediğiniz başarıları elde ediyorsunuz ancak iş dışında başarının bir eşiği yoktur. Bunu zorlamak mutsuzluğunuzun en önemli nedeni olabilir. Hayatı akışına bırakıp tadını çıkarmak belki de başarıdaki en önemli unsur. Ayrıca aşka dair olan cesaretinizi kaybettiniz ancak yakın zamanda bunu geri kazanabileceğinize emin olabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yeni bir hayata adım atmak için önemli bir kararın eşiğindesiniz. Bu sadece bir mekânsal değişim değil sizin için aslında sil baştan yeniden bir hayat kararı. İyi düşünüp karar vermelisiniz İş hayatınızda başarılarınız devam ediyor ancak bu aralar disiplinli çalışmalarınızda biraz azalma söz konusu.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün işinizle ilgili önemli bir başarıya imza atabilirsiniz. Bu kariyeriniz açısından da büyük bir önem ifade ediyor. Başkalarının düşüncelerine takılmadan doğru bildiğiniz yolda ilerlemelisiniz. Özel hayatınızda ise partnerinizin sizi pek önemsemediğini düşünüyorsunuz, bu duruma sizi iten şey nedir bu konular üzerinde düşünmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yoğun bir haftanın ardından bugün daha sakin bir gün sizi bekliyor. Yoğun ve gergin günler geriye kırılgan ilişkiler bırakabiliyor. O nedenle rutin işler dışında gününüzü iş arkadaşlarınızla yıpranan ilişkileri düzeltmeye ayırabilirsiniz. Özel hayatınızda ise pek de olumlu sonuçlar yaşamıyorsunuz, sevgiliniz sizi baskı altında bırakan davranışları sizi ondan uzaklaştırıyor.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugünlerde beklentinizin üstünde bir ilişki içinde kendinizi bulabilirsiniz bu durum sizi hayli mutlu edecek. Bu aralar karşılaşacağınız bazı fırsatlar, farklı bir açıdan bakmayı başarabilirseniz, değerlendirmeyi de başarabilirsiniz. Samimi duygular besliyorsunuz, duygular sizi bir yere kadar götürebilir biraz atak yapma zamanı.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Yoğun bir haftanın ardından bugün daha sakin bir gün sizi bekliyor. Yoğun ve gergin günler geriye kırılgan ilişkiler bırakabiliyor. O nedenle rutin işler dışında gününüzü iş arkadaşlarınızla yıpranan ilişkileri düzeltmeye ayırabilirsiniz. Özel hayatınızda ise pek de olumlu sonuçlar yaşamıyorsunuz, sevgiliniz sizi baskı altında bırakan davranışları sizi ondan uzaklaştırıyor.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Son zamanlarda iş hayatınızda bazı durumlar iş arkadaşlarınızla aranızda sorunlara neden olabilir daha ılımlı olmaya özen göstermelisiniz. Maddi konularda birikiminiz istediğiniz sonuçları veriyor, sağlığınızla ilgili bir konuda sıkıntınız nüksedebilir, hayatınızı daha fazla zora sokamadan doktora görünmelisiniz.