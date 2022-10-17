3 bin yıl önce biliyorlar mıydı?

Mısır'da Set I'in tapınağında bulunan 3 bin yıllık hiyerogliflerin üstündeki semboller gündem oldu. Bazı uzmanlar, Antik Mısırlıların bu sembolleri görerek çizdiğini öne sürerken, bazıları da bunların sadece 'isim yazmak için kullanılan piktogramlar olduğunu öne sürdü.

Mısır’ın Abydos kentindeki Set I’in tapınağında bulunan 3 bin yıllık hiyerogliflerin görüntüsü gündem oldu.

Daha önce Mısır’da piramitlerin uzaylılar tarafından yapıldığı iddiaları gündem olmuş, konuyla ilgili birçok komplo teorisi üretilmiş, kitaplar yazılmış, belgeseller çekilmişti.

Bugün ise ortaya çıkan hiyeroglif görüntülerinde görülen, uçağı ve hatta uzay mekiğini andıran semboller gündeme oturdu.

3 BİN YIL ÖNCE UÇAK MI UFO MU GÖRDÜLER?

İngiliz the Sun gazetesi, konuyla ilgili uzmanlarla görüşürken, Mısırlıların bu modern uçakları görmüş olmaları veya en azından görüntülerine sahip olmaları gerektiğine dair kanıtlar olduğunu yazdı.

Yani eğer bu teoriler doğruysa, tam 3 bin yıl önce uzay mekiği hatta uçak görmüş bunu resmetmiş olmalarından söz ediliyor… Peki bu nasıl mümkün olabilir?

‘BUNLAR BİR KANIT MI?’

Manchester’ın Paranormal Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Stephen Meera, Londra’nın Westminster kentinde düzenlenen bir konferansta hiyerogliflerin görüntülerini paylaştı. UFO uzmanı olarak da tanınan Meera’nın gösterdiği görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.

Uçağa benzer figürleri gösteren Meera, “Bunlar bir dümen ve bir kanat mı? Bu bir helikoper mi? Ben bunu söylemiyorum. Ancak bu görüntüleri neden eklemişler? Nereden bulmuşlar veya görmüşler mi?” diye sordu.

Meera’nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, komplo teorisyenleri o dönem UFO’ların görülmüş olabileceği ile ilgili iddialar sundu.

SADECE FİRAVUN İSİMLERİ Mİ?

İngiliz The Sun gazetesi de konuyu incelerken, dünya dışı varlıkların dahil olduğu iddiasını araştıran bir blogun yazısına dikkat çekti. “Rain is Cool” blogu tarafından aktarılana göre, bu semboller sadece Firavun isimlerinin yazılışıydı.

Hiyerogliflerde Firavunlar Seti I ve Ramesses II de dahil olmak üzere birçok ismin uzun hali yazılıydı. Blogun iddiasına göre, “Firavunların beş adı vardı. Her isim genellikle belirli piktogramlarla başlıyordu ve o yüzden bu semboller kullanılmıştı.”

Piktografi temelde çivi yazısı gibi biraz uzam olan ve fonotik harfler veya belirleyici uyaklar kullanılarak oluşturulan bir sisteme verilen ad olarak biliniyor. Çivi yazısında ve hiyeroglifik yazılarda piktogramlar bulunur.