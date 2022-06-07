3. kattan çenesinin üzerine düştü: Yüzündeki kemikler paramparça oldu! 3D baskıyla yüzünü topladılar! Son hali inanılmaz

24 yaşındaki yazılım mühendisi, üç katlı balkondan çenesinin üzerine düştü. Talihsiz adamın yüzündeki her kemik paramparça oldu. 9 metre yüksekten düşen adamın çenesi düşmenin etkisiyle o anda ikiye bölündü. Onlarca ameliyat geçiren Justin Starks isimli gencin yüzündeki kemiklerin yeniden oluşturulması için kafa derisi soyuldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Stanford bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki yazılım mühendisi Justin Starks, 9 metre yükseklikteki evinin balkonundan düştü. Talihsiz genç, doğrudan çenesinin üzerine düştü ve o an çenesi ikiye yarıldı. Yüzünde kırılan 14 kemiğin yeniden oluşturulması için bıçak altına yatan Starks’ın kafa derisi komple soyularak ameliyatlar gerçekleştirildi.

14 KİLO VERDİ

Çok aşamalı süreçten geçen Justin Starks’ın ilk olarak yüzü 90 vidayla sabitlenmesi için iki zorlu operasyondan geçti. İkinci bir prosedür, cildinin 'soyulmasını' ve yüzündeki kemikleri yeniden oluşturmanın yanı sıra iyileşmeleri için zaman vermek için çenesini kapatmayı içeriyordu.

Durumundan ötürü çiğnemekten kaçınmak için sıvı beslendi. Son 6 ayda yaklaşık 14 kilo verdi.

MUCİZE OLDU

24 yaşındaki yazılım mühendisi yüzündeki kemikleri kaybetmiş olsa da mucizevi şekilde kafatasından veya beyninden hiçbir zarar görmedi.

ÇOK AZ ŞEY HATIRLIYOR

Starks, 31 Kasım tarihinde son olarak ne yaptığını hatırlamıyor. Sadece yoğun bakım ünitesinde uyandığını söyleyen genç adam, "Darbeyi hatırlamasam da çenemin üzerine düştüğümü biliyorum. Biliyorum çünkü çenem yarılarak yüzümün geri kalanında yankılandı ve yüzümdeki her bir kemiği kelimenin tam anlamıyla kırdı; çok net hissettim. Doktorlar yüzümdeki hasarı gördüklerinde son derece şok oldular, ama özellikle kafatasımda hiç kırık olmaması gerçeği onları şaşırttı. En son hatırladığım şey balkonumdu, düştüğümü hatırlamıyorum" dedi.

3D BASKI TEKNOLOJİSİ KULLANDILAR

Doktorlar yüzünü yeniden oluşturmak için 3D baskı teknolojisini kullandı. Starks'ın yüzünü taradılar ve sanal modeli kullanarak tam oturan titanyum implantları bastılar.

Tüm yüz rekonstrüksiyon ameliyatının düzgün bir şekilde tamamlanması ve iyileşmesi yaklaşık bir yıl sürecek. Starks, ağzının çatısı ve dişleriyle ilgili sorunları ele alan başka bir ameliyat daha olacak. Son ameliyat tamamlandığında, kendisini 'yüzde yüz normal' hissetme yolunda olacağını söyledi.

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