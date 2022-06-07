Bilim dünyası endişeli: Hayvanlardan bulaşan yeni virüs tespit edildi!

2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla mücadele devam ederken İsveçli bilim insanları hayvanlardan insanlara bulaşan ve Grimsö virüsü olarak da bilinen betacorona virüsü tespit etti.

Dünya çapında 535 milyondan fazla insana bulaşan ve hem özel yaşamı hem de iş hayatını dönüştüren corona virüsü salgınıyla mücadele devam ederken İsveçli bilim insanları endişe verici bir açıklama ve keşif yaptı.

2019’da Wuhan’da bilinmeyen bir kaynaktan ortaya çıkan corona virüsünün o dönemde yarasa, pangolin veya benzer canlılardan insanlara bulaştığı ve canlı hayvan pazarlarının salgının çıkmasının kökeni olduğu iddia edilmişti. İsveç’te görevli bilim insanları benzer bir salgının tekrar çıkabileceğini ve doğada bulunmasının yanı sıra kırsal bölgelerde insanların evlerine de girebilen bir fare türünde corona virüsünün çok farklı bir türünün tespit edildiğini açıkladı.

“BU KÖTÜYE İŞARET”

Bilim insanları betacorona virüsü olarak da bilinen virüse Grimsö virüsü adını verirken, Uppsala Üniversitesi’nde görevli bilim insanları kırmızı sırtlı fare türünün yüzde 3.4’ünde bu virüsün bulunduğunu duyurdu. Bilim insanları bu virüsün hayvanlardan insanlara geçerek yeni bir salgını tetikleyebileceği uyarısını yaparken virüsün yeni organizmalarda yaşama adapte olabildiğine de dikkat çekildi.

Viruses isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları bu fare türünün ve Grimsö virüsünün özellikle Avrupa’da yayılabileceği belirtilirken, uzmanlar, “Bu kötüye bir işaret çünkü betacorona virüsü kolayca yeni konaklara adapte olabiliyor. Dolayısıyla hayvanlardan insanlara bulaşması çok olası” açıklamasını yaptı.

Evlere giren ve hem insanlarla hem de diğer canlılarla etkileşime geçerek virüsün yayılmasını sağlama potansiyeli olan bu canlılar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklayan uzmanlar, “Salgın potansiyeli var, dolayısıyla Grimsö virüsünün mutasyonuna ve yayılmasına hazırlıklı olmalıyız” dedi.

sözcü.com.tr