3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Kolu kopan çocuk hastaneye kaldırıldı... Durumu kritik

Brezilya'nın Macapa kentinde 3 yaşındaki bir çocuk hemşire olan annesinin gece vardiyasından geldiğini fark edince onu karşılamak için tek başına kapıya doğru gitti. O sırada evin köpeğiyle baş başa kalan ismi açıklanmayan 3 yaşındaki çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı. Saldırıda küçük çocuğun kolu koparken kaldırıldığı hastanede durumunun kritik olduğu söylendi.

Brezilya’nın Macapa kentinde hemşire olan annesi gece nöbetinde olan ismi açıklanmayan 3 yaşındaki bir çocuk büyükannesiyle kalıyordu. Annesinin sabaha karşı eve döndüğünü fark ederek kapıya doğru hareket eden küçük çocuğa evin pitbull cinsi köpeği saldırdı. Saldırıda küçük çocuğun kolu tamamen parçalanırken omuzundan deri parçalarının sarktığı görüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Küçük çocuğu kurtarmak için anne ve büyükanne köpekle büyük bir mücadele verdi. Hemşire olan anne ve büyükanne küçük çocuğun hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için ilk yardımı müdahalesini bir an olsun bırakmadı. Yerel basında ismi verilmeyen çocuk acilen hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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