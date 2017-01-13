31 KUTU PREZERVATİF ÇALARKEN

ABD'nin Illinois eyaletinde bir kadın bir süpermarketten 31 kutu prezervatifi çalarken yakalandı.

ABD'nin Illinois eyaletinde meydana gelen olayda hırsız kadın 1 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

25 yaşındaki Shaearion Davis, Missouri'nin yaklaşık 15 mil doğusunda bir Illinois topluluğu olan Swansea'deki bir markette yaptığı prezervatif hırsızlığı sonrasında tutuklandı.

Süpermarket çalışanları, Davis'in kondomları çaldığını gördükten sonra 911'i aradıklarını söyledi. Davis gelen polisleri fark ettiğinde çaldıklarını bırakıp kaçmayı denedi fakat yakalandı.