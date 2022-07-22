47 yıllık cinayet davasının gizemi çözüldü

ABD'de tam 47 yıldır çözülemeyen cinayet, zanlının havaalanında içtiği kahve sayesinde çözüldü.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 1975 yılında işlenen ve 19 yaşında bir genç kızın ölümüyle sonuçlanan faili meçhul cinayet tam 47 yıl sonra çözüldü. Pensilvanya polisi, faili meçhul cinayeti tam 47 yıl sonra zanlının havaalanında içtiği kahve sayesinde çözdü.

Lindy Sue Biechler Aralık 1975’te Lancaster County’deki evinde 19 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. O yıl 19 yaşında olan genç kızın göğsünde, boynunda, sırtında ve karnında 19 farklı bıçak yarası saptanmıştı. Olayın hemen öncesinde marketten eve dönen genç kızın cinayetinin faili tam 47 yıldır bulunamamıştı.

POLİSLER ŞOKE EDİCİ SAHNEYLE KARŞILAŞTI

Bölge savcılığı, 1975’te olay yerine gittiğinde korkunç bir görüntüyle karşılaşmıştı. Kendi mutfağındaki bıçak darbeleriyle öldürülen Biechler vücuduna saplanmış bıçakla mutfağın ortasında terk edilmiş halde bulundu.

Polis olaydan 15 yıl sonra 1990’da olası bir DNA sonucu alsa da şüphelinin yakalanmasıyla ilgili ilerleme kaydedilmedi.

2019 yılında ise dava Lancaster County’nin yeni bir birimi tarafından üstlenildi. Olay yeniden ele alınırken, müfettişler, Lindy’nin eski komşusu David Sinopoli’ye odaklandı. Bu kararda 1990 yılında yapılan DNA testinin de etkisi vardı.

HAVAALANINDA İÇTİĞİ KAHVE YAKALATTI

Tarihler 2022’yi gösterdiğinde ise polis Sinopoli’yi Philadelphia Uluslararası Havalimanı’na kadar takip etti. Adamın içtiği kahve fincanını alan polis, cinayetle bağını bulmak için bardağı DNA testine gönderdi.

Fincanda bulunan DNA, Nisan ayında Lindy’nin iç çamaşırında bulunan meni ile eşleştirildi. Ayrıca genç kızın vücudundan alınan DNA örneklerinin de kahve fincanıyla eşleştiği belirtildi.

DNA sonuçlarının ortaya çıkmasıyla polis, bu hafta Sinapoli’nin evine baskın yaptı ve adamı tutukladı. Bölge Savcısı Heather Adams, adli tıp müfettişlerine ve kolluk kuvvetlerine, 47 yıllık çabanın sonucu olarak teşekkür etti.

Adams, “Lindy Sue Biechler, yıllar boyunca birçok kişinin aklından bir an olsun çıkmadı. Elbette, kolluk kuvvetleri de Lindy Sue’yu asla unutmadı. Sonunda yapılan bu tutuklama, onun için adaleti sağlamanın ve katilini sorumlu tutmanın ilk adımını oluşturuyor.’ dedi.

sözcü.com.tr