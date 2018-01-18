5 gün önce aldı, 3 yaşındaki kızını öldürdü!

ABD'de babasının 5 gün önce bir arkadaşından alıp eve getirdiği pitbull cinsi köpek, 3 yaşındaki kıza saldırarak ölümüne sebep oldu.

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu, 5 gün önce aldıkları pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Rylee Marie isimli çocuk evde büyükannesi ile birlikteyken bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Çocuğun babası Jason Dodge, köpeği 5 gün önce bir arkadaşından almıştı. Polis, köpeği vurarak öldürdü.

KIZI BABANNESİNE EMANET ETMİŞTİ

Ailenin Remington adını verdiği köpeğin saf pitbull değil karışık bir ırka mensup olduğu belirtildi. Baba, kardeşini ziyarete gittiğini ve annesini de kıza göz kulak olması için evde bıraktığını söyledi. İlerleyen saatlerde kendisine annesinden telefon geldiğini söyleyen baba, sadece kızı ve köpek kelimeleri duyduğu ve hemen eve koştuğunu ve kızı kucaklayarak hastaneye götürdüğünü söyledi.

“ÖLDÜRÜN YOKSA BEN ÖLDÜRECEĞİM”

Ancak 3 yaşındaki talihsiz kız için çok geçti. Doktorların müdahalede bulunmasına vakit kalmadan Rylee hayatını kaybetti.