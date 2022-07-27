6 gün boyunca dehşeti yaşadı.Şiddet,tecavüz,işkence...

İspanya'nın Pontevedra kentinde ismi açıklanmayan bir kadın eski sevgilisi tarafından evinde zorla alıkonuldu. Eski sevgilisinin evinde adeta esir tutulan kadın kendisini kurtarmak için yazdığı iki notu yan komşunun penceresine sıkıştırmayı başardı. Gizemli notları alan komşunun durumu polise haber vermesi üzerine kadın kurtarıldı. Polise verdiği ifadesinde kadın, 6 gün boyunca tecavüz ve işkenceye maruz kaldığını söyledi.

İspanya'nın Pontevedra kentinde bir mülk sahibi penceresinin üzerinde kimliği belirsiz bir kişiden gelen notu gördü. İki notta da bir kadın eski sevgilisinin evinde esir tutulduğunu yazarak yardım istiyordu. Notları okuduktan sonra polise haber veren komşunun ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kadının tutulduğu evin kapısını kırarak bir baskın düzenledi. Baskın sırasında evde zorla tutulan bir kadın ve uyuyan bir adama rastlandı.

NEDENİ PARA MESELESİYMİŞ

Kadının evde zorla tutulduğunu ve 6 gün boyunca tecavüze uğradığını söylemesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kadın kendisini alıkoyan kişinin eski sevgilisi olduğunu ve aralarında bir türlü halledemedikleri bir para meselesinin varlığından söz etti.

AİLESİ KAYIP İLANINDA BULUNDU

Kadın, eski erkek arkadaşının evine para meselesini görüşmek için geldiğini ancak adamın bir daha evden çıkmasına izin vermediğini ifadesine ekledi. Vücudunda çok sayıda çürük ve morluk bulunan kadın tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kadının ailesinin 6 gün boyunca haber alamaması üzerine kadına ilişkin olarak kayıp ilanında bulundukları tespit edildi.

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