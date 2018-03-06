6 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Ortaklı para konuları gündeminizi işgal edebilir. Birkaç günlük bir kriz ve yenilenme dönemi içine girebilirsiniz. Finansal konularda kopmalar olabilir. Sağlığınızı düşünerek stres faktörünü azaltmanız gereken bir gündesiniz. Stratejik olmalı ve yaşanan sorunlar içlerinde fırsatları yakalamaya çalışmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün var olan yakın ilişkilerinizde bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde dengeler değişecek ve dönüşecek. Karşınızdaki kişilerden size karşı duran, rekabetçi tavırlar görebilirsiniz. Hızlı ve sert karşılıklar alabilirsiniz. Bu da ilişkilerinizi gözden geçirmenize sebep olabilir. İlişkide yaşananlarla ilgili farkındalıklarınız artabilir. Sezgilerinize güvenin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İşinizle ilgili konular gündeminizi işgal edeceğe benziyor. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte yürüttüğünüz işleri tamamlayabilirsiniz. Bugün Yeni planlar hazırlayıp kararlı bir şekilde uygulamaya başlayabilirsiniz. Artık işinizde sizi yoran ve yıpratan süreçler ve kişilerle ilgili adımlar atmaya hazırsınız. Heyecanlı ve kararlı şekilde aksayan noktaları düzeltmek isteyeceksiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün keyif alacağınız organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla eğlence ve zevkler için harcamalarınızda artış olabilir. Aşırı harcamalardan kaçınmalısınız. Güzel bulduğunuz şeyleri hemen arzu edebilir, eğlenceye zaman ayırmaktan geri durmayabilirsiniz. Tehlikeli fakat keyif verici uğraşlar için daha temkinli olmakta fayda var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ev ve ailevi konularda yenileyici başlangıçlar yapabilirsiniz. Evinizle ilgili işleri halletmek için gerekli gücü kendinizde bulmanız zor olmayacak. Atacağınız adımlar sayesinde aradığınız güveni bulacak, geleceğinizi sağlamlaştırdığınızı göreceksiniz. Ailevi konularda bazı bilinmeyen gerçekler su yüzüne çıkabilir ve beklenmedik durumlar yaratabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün yakın çevrenizde olan bitene daha fazla önem verebilirsiniz. Daha fazla kontrol etme isteği duyabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkinizde bir takım değişim ve dönüşümler yaşanabilir. Kısa ziyaretler, konuşmalar ve zihnen yoğun kılan durumlar, değişiklikler içindesiniz. Sizde merak uyandıran konularda daha derinden araştırma isteği duyabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Aşırı harcamalardan kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Maddi durumunuzla ilgili yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Paranızı, yeteneklerinizi, sizi ileriye taşıyacak her şeyinizi gözden geçirebilirsiniz. Duygusal olarak daha kontrollü ve net olabildiğiniz bir gündesiniz. Çalışma arkadaşlarınız içinde konuşmalar yapabilir, kendinizi dinletebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Duygusal açıdan da kendinizi hem daha güçlü hem de daha heyecanlı hissedebilirsiniz. Değişmek ve yenilenmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Gün içinde kendi iç uyumunuzu yakalayabilirsiniz. Bir yandan sezgileriniz güçlenirken bir yandan daha popüler olduğunuz günlerdesiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sizin dışınızda gelişen durumlardan dolayı bazı aksaklıklar yaşayabilir, olayları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Gizli kalmış bazı konular ortaya çıkabilir ve gündeminize oturabilir. Her şeyi kontrol altına almaya çalışmaktansa kendi gelişiminize odaklanmak oldukça iyi gelecek. Bu tavrınız size daha büyük kapıları açabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün arkadaşlarınızla birlikte program yapmak isteyebilirsiniz. Gelecek yönünde düşünmek ve bunları arkadaşlarınızla daha çok paylaşmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda tamamlanması gereken konular gündeme gelebilir. Bugün aynı zamanda parasal konular üzerinde düşünmek ve ortaklı konuları gözden geçirmek için uygun olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş hayatınızda bir türlü elinizi atamadığınız işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. İşinize bakışınızda bir takım yenilenmeler yaşayabilirsiniz. Sizi hedeflerinize daha sıkı bağlayacak güzel gelişmeler olabilir. İşinizle ilgili dikkat çekici olabilir, gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Atılgan ve kararlı adımlar atmaktan çekinmemeli ve hedefinize odaklanmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sezgileriniz güçleniyor. Düşünceleriniz yeni fikirlere oldukça açık. Hep merak ettiğiniz ama vakit ayıramadığınız konularla artık ilgilenme vaktiniz gelmiş olabilir. Size yeni ufuklar açacak bazı kurslara ya da seminerlere yazılabilirsiniz. Bu ortamlarda farklı ülkelerden gelen insanlarla tanışmanız da oldukça mümkün.