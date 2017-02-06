6 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yaşayacağınız zihinsel süreçler sizi yorabilir. Konuşma ve yazışmalarda dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Öğreneceğiniz yeni haberler sizi şaşırtabilir. Yaşanan değişikliklere adapte olmakta zorlanabilirsiniz. Aldığınız sorumlulukları sağlamlaştırmak için çalışabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yeteneklerinizle daha iyi yerlere gelmeyi hedefleyebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bireysel olarak bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal kopmalar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün duygusal yönden güçlü olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumluluklarınız artabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Karar almakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Farklı fikirler konuşulmaya başlanabilir. İşlerinizde kendinizi daha iyi ifade etmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün içinde ihmal ettiğiniz konular nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Finansal konularda kafanızı kurcalayan durumlar gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz konularda ani değişiklikler olabilir. Özgür olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Fraklı çevreden kişilerle sosyalleşebilirsiniz. Eğitsel konularda değişikliler olabilir. Arkadaşlarınızla ilgili konularda farklı bakış açısı ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlayabilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Yaşanan değişikliklerde farklı konular gündeme gelebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün gündeminizi farklı konular meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gerekebilir. Sorumluluk alacağınız bir gündesiniz. İşlerinizi ilerletmek isteyebilirsiniz. Duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Gün içinde finansal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları ilerletmek için mücadele verebilirsiniz. Ticari konularda değişkenler sizi biraz yorabilir. İlerletmek istediğiniz konularda sıkıntılar olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Dengede kalmak sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Bugün sakin kalmanız da fayda var. Yaşayacağınız deneyimler nedeniyle kişisel alanınızı korumak isteyebilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Kendi özel hayatınızdan feragat etmeniz gerekebilir. Doğru organizasyonlarla bu durumu sakince çözebilirsiniz. Yaşayacağınız değişiklikler sağlığınızı etkileyebilir. Kendinize dikkat etmenizde fayda var.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Etrafınızdaki insanların duygusal olarak sizi zorlandığını hissedebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Ailevi konularda güçlü kalmanız gerekebilir. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişkenlerden duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Belirsiz koşullar keyfinizi kaçırabilir.