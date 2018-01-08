8 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün duygusal hayatınızla ilgili eşinizle ilgili konularda daha fazla yorulabilirsiniz. Kişisel konularda daha atak davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi yeniden hareketlendirmek isteyebilirsiniz. Anlaşmalar gündeme gelebilir. İşle ilgili konular sizi sıkıştırabilir. Ortaklı konularda daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün çalışma hayatınızda aksiyon almak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla konuşmalarınıza özen göstermeniz gerekebilir. Fikirlerinizin ifade etmek için mücadele verebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda başkalarına destek verebilirsiniz. İşlerinizi yeniden toparlama fırsatı bulabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çatışmalardan uzak durun.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Yaratıcı olduğunuz konularda daha başarılı olabilirsiniz. İşlerinizi yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular zamanınızı alabilir. Gün içinde harcamalar yapabilirsiniz. Aşkta yorucu koşullar olabilir. Finansal konular gündeme damga vurabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün içinde evinizle ilgili sorumluluklar almanız gerekebilir. Ailenizle ilgili konularda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Emlak işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde mücadele etmeniz gereken konular ortaya çıkabilir. Gün içinde işlerinizi da toparlayabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün kendi fikirlerinizi yaymak için daha güçlü bir heves duyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları ilerletmekte zorlanabilirsiniz. Çalışma hayatınıza yoğun bir şekilde konsantre olacağınız bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Zihinsel konular sizi fazlasıyla meşgul edebilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün işle ilgili konularda gelişmeler olabilir. Yetenekli olduğunuz işlerde destek alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarını dahil etmek isteyebilirsiniz. Bu konuda üstlerinizden destek görebilirsiniz. Gün içinde parasal konular sizi daha fazla etkileyebilir. Yetenekli olduğunuz konuları maddi alana çevirmek için harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kişisel olarak önem verdiğiniz konularda daha güçlü olabilirsiniz. İşlerinizle ilgili sorumluluk alabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Duygusal konularla baş etmeniz kolay olmayabilir. Ev hayatınızda daha kontrollü olmanız gereken koşullar gündeme gelebilir. Eski konular açılabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Gün içinde ön göremediğiniz konular yüzünden belirsizlikler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklar sizi strese sokabilir. İkili ilişkilerinizde duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yeniden yapılandırmak için ön hazırlık yapabilirsiniz. İletişimden kaynaklanan konularda daha temkinli davranmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Geleceğinizle ilgili planlarınızda başkalarının fikirlerini de alabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yeniden hareketlendirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız yardımlar sizi rahatlatabilir. Maddi konularla ilgili daha fazla mücadele etmeniz gereken koşullar oluşabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün iş hayatınızdaki konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı işlerinizi ilerletmek için yardım alabilirsiniz. Değişim içinde olacağınız zamanlar var. Yöneticilerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Keyif aldığınız konulara yönlenebilirsiniz. Gün içinde kendinizi daha fazla ortaya koyma isteği içinde olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yeni konular ilginizi çekebilir. Özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. İlgili olduğunuz alanlarda harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi yeniden toparlamak isteyebilirsiniz. Yeni fikirlerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular zamanınızı alabilir. Sorumlu olduğunuz konular için mücadele vermeniz gerekebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kişisel olarak sizde endişe yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızdaki stresler sizi yorabilir. Ortak işlerinizde çalıştığınız kişilerle planlama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yeniden harekete geçirebilirsiniz. Maddi konularda destek bulabilirsiniz. Kendi tavrınızı daha rahat ortaya koyacağınız bir gündesiniz.